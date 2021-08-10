شكرا لقرائتكم خبر عن ينظم ضربات القلب ويقلل أمراض المعدة.. تعرف على فوائد الموز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الموز يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، ومنها مضادات الأكسدة والبوتاسيوم، والعناصر الأخرى الهامة، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز فوائد الموز للجسم، وذلك وفقا لموقع " thehealthy".

-البوتاسيوم

أشار التقرير، إلي أن احتواء الموز علي عنصر البوتاسيوم يساهم في تنظيم ضربات القلب، وأيضا تقوية أعصاب الجسم بشكل ملحوظ، ويعمل على تنظيم نسبة ضغط الدم، والتخلص من السموم المتراكمة في الجسم.

-مضادات الأكسدة

كما أن احتواء الموز على مضادات الأكسدة يجعله من الفواكه المهمة فى تقوية الجهاز المناعي في الجسم، وتقليل فرص الإصابة بالالتهابات، ويقلل الإصابة بمرض السرطان.

وأيضا احتواؤه علي مضادات الأكسدة يجعله من أفضل الخيارات لتقليل فرص الإصابة بمرض الزهايمر، ومرض السكر، فتناول ثمرة واحدة من الموز تقلل الإصابة بالعديد من الأمراض.

-الألياف

يحتوي الموز على نسبة عالية من الألياف، ولذا فتناوله باستمرار يقلل فرص الإصابة بأمراض المعدة المختلفة، كالحموضة، وانتفاخ المعدة، والقولون، فهو يعمل على تنظيم الجهاز الهضمي.

يحتوي الموز علي مادة "البريبايوتكس" التي تعزز قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم، وتقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالأمراض المناعية المختلفة.

كما أن تناول ثمرة واحدة من الموز تساهم بشكل كبير في حصولك على مزاج جيد، وأيضا تقلل الإصابة بالاكتئاب، وتمد الجسم بالطاقة والنشاط والحيوية وزيادة التركيز بشكل ملحوظ.

وأخيرا أكد التقرير، علي ضرورة تناول ثمرة واحدة من الموز قبل ممارستك للتمارين الرياضية، لأنه يساهم بشكل كبير في صناعة العضلات بالجسم، وأيضا يعمل على تقوية الجهاز العصبي، وبنيان الجسم.