شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب أهمية فحص القلب بعد التعافى من كورنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيروس كورونا تم تصنيفه على أنه فيروس تنفسى منذ ظهوره، إلا أنه مع الوقت أثبت أنه يؤثر على أعضاء متعددة من الجسم ، بما في ذلك الرئتين والقلب، حيث أبلغ الأطباء عن ارتفاع في عدد مرضى كورونا المتعافين الذين عانوا من مشاكل قلبية طويلة الأمد مثل ألم الصدر، والخفقان المفاجئ، والنوبات القلبية، وتورم القلب، وفشل القلب، وانخفاض قدرة المضخة (انخفاض نسبة القذف) ، وتخثر الدم ، وعدم انتظام ضربات القلب.

وبالتالي، يُنصح المتعافين من كورونا بفحص القلب بانتظام بعد كل 6 أشهر، والالتزام بنظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، وتناول الأدوية على النحو الذي اقترحه الطبيب للحفاظ على صحة القلب.



مرضى ما بعد كورونا وفحص القلب

يوضح الأطباء في الهند وفقا لموقع " thehealthsite"، أن مشاكل القلب كانت أكثر شيوعا بسبب المستويات العالية من الالتهاب في الجسم، فبينما يحارب جهاز المناعة في الجسم الفيروس ، تدمر العملية الالتهابية الأنسجة السليمة إلى جانب القلب، وهناك عدد كبير من مرضى كورونا الذين عانوا من مشاكل في القلب.

وفقًا لأطباء أمراض القلب، أوضحوا أن العديد من المرضى المصابين بفيروس كورونا يعانون من آلام في الصدر، والتهاب عضلة القلب (التهاب عضلة القلب) ، ونوبات قلبية ، وفشل القلب ، وتجلط الدم ، وعدم انتظام ضربات القلب (ضربات القلب غير الطبيعية) ، و السكتة الدماغية، وقد تظهر هذه المشاكل بعد عدة أشهر من الشفاء من عدوى كورونا.

وقد لوحظ أن 78 من أصل 100 مريض تم تشخيص إصابتهم بالعدوى أبلغوا عن أعراض تلف القلب والالتهابات.

وأشار الأطباء إلى أن ضيق التنفس أو ألم الصدر أو الخفقان يمكن أن تكون مرتبطة بالقلب، لكنها قد تكون أيضًا بسبب عوامل أخرى، بما في ذلك تداعيات المرض الشديد، وقلة النشاط لفترات طويلة، وقضاء أسابيع في فترة النقاهة في السرير.

وأشارت التقارير إلى أن حوالي 6 من كل 10 مرضى تم فحصهم في العيادات الخارجية يعانون من أعراض قلبية تالية للفيروس وكانوا لا يعانون من مشاكل قلبية موجودة مسبقًا، ويجب على أولئك الذين يعانون من مشاكل قلبية موجودة مسبقًا توخي الحذر أيضًا ويجب أن يحصلوا على أدويتهم ومتابعتهم بانتظام، ويمكن للفحوصات المنتظمة والرعاية الطبية عند ظهور العلامات أو الأعراض المبكرة أن تمنع المضاعفات المميتة

اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا

اقترح الأطباء على الأشخاص الذين عانوا من آلام في الصدر بعد التعافي من كورونا أو أولئك الذين عانوا بالفعل من مشاكل في القلب وأصيبوا بفيروس كورونا ، بأن يخضعوا لاختبارات القلب لمعرفة أداء القلب. كما يجب تكرار رسم القلب والأشعة السينية للصدر والشحوم بعد 6 أشهر لدى الأفراد المعرضين لمخاطر عالية والذين يعانون من حالات موجودة مسبقًا مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، ستساعد هذه الاختبارات في تحديد ما إذا كان هناك أي ضرر لقلبك، مع الذهاب للمتابعات المنتظمة أيضًا ".

إلى جانب الفحص القلبي المنتظم ، يُنصح مرضى كورونا باختيار نظام غذائي متوازن يتكون من جميع العناصر الغذائية الأساسية ، وتجنب المحليات والنكهات الصناعية المجهزة ، أو الزيتية ، أو الحارة ، أو المعلبة.

من المهم أيضًا التحكم في ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول عن طريق مراقبته بانتظام، أيضًا ، يُنصح الأشخاص بممارسة الرياضة يوميًا للحفاظ على الوزن الأمثل ومنع التدخين، أيضا لا تتجاهل أي تغيرات غير طبيعية تحدث في الجسم واطلب العناية الطبية الفورية.