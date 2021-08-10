شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تقاوم الشيخوخة وتحمى من الأمراض.. أبرزها الجزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزداد فرص الإصابة بعدم التركيز، وأمراض الشيخوخة مع التقدم فى العمر، وخلال هذا التقرير نتعرف على أفضل الأطعمة الصحية التي تساهم في الحفاظ على الصحة وتأخر الشيخوخة وتقليل فرص التعرض للأمراض، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "medicalnewstoday"، ومنها:

-فول الصويا

يعد عنصرًا أساسيًا في المطبخ الآسيوي، وذلك للحصول على فوائده، فهو غني بمضادات الالتهابات، ومضادات الأكسدة، ومضادات للميكروبات، ومصدر قوي للكالسيوم، والحديد و المنجنيز، والفسفور، والمغنسيوم، والزنك والنحاس، وهذا يجعله من الأطعمة التي تقلل فرص الإصابة بمرض السرطان، وتعمل على تنشيط خلايا المخ، والذاكرة.

وأشار التقرير أن هناك بعض الدراسات الطبية، التي أكدت أن تناول فول الصويا يساهم بشكل كبير فى تقليل فرص الإصابة بسرطان الثدي، ويقلل الإصابة بالشيخوخة.

-الجزر

تناوله باستمرار يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها يوميا، حيث يحمي الجسم من الإصابة بتليف البصر وتقوية الجهاز المناعي، والحفاظ علي الجهاز التنفسي، كما أنه يعمل على تنشيط خلايا المخ والحد من الإصابة بالشيخوخة.

ويرجع السبب لأنه يحتوي علي فيتامين "أ " ، ونسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تحمي الجسم من الإصابة بمرض السرطان.

-الخضراوات

الكرنب والبروكلي والقرنبيط والفجل واللفت تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ومنها البوتاسيوم والكالسيوم وفيتامين "سي وك"، وحمض الفوليك، ومضادات الأكسدة.

هذه الخضروات تعمل على تقوية الجهاز المناعي، وأيضا تقليل فرص الإصابة بمرض السرطان، كما أن تناول نسبة من هذه الخضراوات تساعد على تنشيط خلايا المخ، وزيادة التركيز، والحد من الإصابة بالشيخوخة، والحفاظ على صحة القلب، وتنظيم نسبة السكر في الدم، ومنع زيادة الوزن.

-سمك السالمون

مليء بالبروتين ، ويحتوي على نسبة عالية من الأوميجا3 هذا العنصر الغذائي الذي يساهم بشكل كبير في تنشيط خلايا المخ، وزيادة التركيز.، كما أن تناول هذا النوع من الأسماك يساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة العين، وتنظيم نسبة ضغط الدم، والحد من الإصابة بأمراض القلب.