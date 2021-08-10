شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف طرق اختبار سرطان الرئة في مرحلة مبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطان انتشارا، ويمكن اكتشافه في مرحلة مبكرة من خلال بعض الأشعات والاختبارات المعملية، ومن أعراض الإصابة بسرطان الرئة صعوبة التنفس، وسعال يصاحبه دم، وآلام في الصدر أو الظهر.

ويقدم الخليج 365 فى سلسلة "اطمن على نفسك" ، أربعة طرق تساعد على تشخيص سرطان الرئة في المرحلة الأولى، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

التصوير المقطعي بالكمبيوتر للرئة

علاج لفحص سرطان الرئة من خلال التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، وهذا الفحص لتحديد العقيدات في الرئتين، ولتحديد طرق العلاج.

الاختبار الجزيئي أو فحص الدم الجيني

الاختبار الجزيئي أو فحص الدم الجيني، المتاح للكشف عن التغيرات الجينية يمكن من خلاله اكتشاف إذا كان هذا الجسم حامل للجين للإصابة بالسرطان أم لا.

اختبار تسلسل الجيل التالى

يستخدم تسلسل الجيل التالي لتسلسل العديد من الجينات ، يتميز هذا الاختبار بحساسية وخصوصية عالية، والأهم من ذلك أنها تستطيع فحص عدد كبير من العينات في وقت واحد بنجاح.

اختبار سرطان الرئة