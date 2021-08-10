من دون أي أعراض.. كبسولات آمنة لعلاج التهاب الكبد الوبائي “سي”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

التهاب الكبد من النوع “سي” (C) الأكثر شيوعا وفتكا من بين أنواع التهاب الكبد، ولكن رغم خطورته فإنه 90 % من حالات التهاب الكبد الوبائي “سي” قابلة للعلاج في غضون شهرين.

وقال الدكتور عمر مسعود رئيس قسم أمراض الكبد في مستشفى كليفلاند كلينك بالولايات المتحدة، إن التحدي يكمن في أن معظم الناس لا يدركون أنهم مصابون به؛ نظرا لعدم ظهور أي أعراض عليهم في كثير من الأحيان، مما يستدعي إجراء الفحوص المخبرية للكشف عن المرض وعلاجه.

سرطان الكبد

وأضاف مسعود أن عدم سعي المصابين بالتهاب الكبد الوبائي للحصول على العلاج قد يُعرضهم لخطر الإصابة بأمراض الكبد الشديدة أو سرطان الكبد أو الحاجة إلى زرع الكبد أو حتى الوفاة، مشيرا إلى فوات الأوان -في الأغلب- عند سعيهم لعلاج تليّف الكبد الذي قد يصيب المرضى جرّاء الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي وقت ظهور الأعراض لديهم.

ويعيش نحو 325 مليون شخص في جميع أنحاء العالم مصابين بأحد 5 أمراض كبد وبائية، بينهم 71 مليون شخص يعيشون مع التهاب الكبد “سي”، الذي يُعدّ الأسهل في العلاج، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. ويُصاب الأشخاص غالبا بالتهاب الكبد الوبائي “سي” نتيجة ممارسات غير آمنة في الحقن أو الرعاية الصحية.

أدوية مضادة للفيروسات

ويمكن للأدوية المضادة للفيروسات أن تعالج نحو 95% من حالات الإصابة بالتهاب الكبد “سي”، ولكن يعيش العديد من المصابين بالمرض في البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، في مواجهة تحديات تتعلق بالتشخيص والعلاج. وتهدف منظمة الصحة العالمية إلى تقليل الإصابات الجديدة بالتهاب الكبد الوبائي بنسبة 90% والوفيات بنسبة 65% بحلول عام 2030.

ويؤكد “التحالف العالمي لالتهاب الكبد الوبائي” أن 80% من الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد “سي” لا يدركون إصابتهم بالمرض، كما يؤكّد أن شخصا في مكان ما حول العالم يُتوفّى كل 30 ثانية بسبب مرض متعلق بالتهاب الكبد.

وأكد الدكتور مسعود أن علاج التهاب الكبد الوبائي “سي” تحسن كثيرا خلال السنوات الخمس الماضية، قائلا إن أكثر من 90% من حالات الإصابة بهذا المرض “قابلة للشفاء في غضون شهرين إلى 3 أشهر”.

وأضاف “لم يعد مرضى التهاب الكبد بحاجة إلى الحقن؛ إذ يمكنهم فقط تناول كبسولات بسيطة وسهلة وآمنة ذات آثار جانبية قليلة خفيفة أو من دون أي أعراض جانبية على الإطلاق”.

وتوجد حاليا لقاحات مضادة للنوعين “إيه” و”بي” من التهاب الكبد الوبائي، وكلا النوعين يمكن علاجه بالأدوية.