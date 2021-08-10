فوائد ومخاطر القيلولة لدى الأطفال

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

تساعد القيلولة الأطفال على تخزين ما تعلموه في فترة ما قبل الظهيرة واستدعائه مجددا فيما بعد، الأمر الذي يعمل على تقوية ذاكرتهم.

وتتمتع القيلولة لدى الأطفال بمزايا عديدة؛ حيث إنها تمثل تعويضا لنقص النوم الليلي، ولكنها تنطوي أيضا على بعض العيوب مثل النوم لمدة قصيرة ليلا. فمتى يحتاج الطفل إلى قيلولة ومتى لا يحتاج إليها؟

وأوضح طبيب الأطفال الألماني هيرمان جوزيف كال أن القيلولة لدى الأطفال تمتاز بفوائد جمّة لصحة الطفل؛ حيث إنها تعد وسيلة جيدة لتعويض قلة النوم ليلا.

الذاكرة الصريحة

كما أنها تتمتع بتأثير إيجابي على ما يعرف “بالذاكرة الصريحة” المسؤولة عن معرفة الحقائق. لذا تساعد القيلولة الأطفال على تخزين ما تعلموه في فترة ما قبل الظهيرة واستدعائه مجددا فيما بعد، بحسب تصريح الدكتور كال لوكالة الأنباء الألمانية.

تأخر وقت النوم ليلا

ومن جانبها، أشارت الجمعية الألمانية لطب وأبحاث النوم إلى أن القيلولة لدى الأطفال لا تخلو من العيوب أيضا مثل تأخر وقت النوم ليلا واستغراق وقت طويل للنعاس والنوم لمدة قصيرة ليلا وتكرار فترات الاستيقاظ ليلا لمدة تزيد على 5 دقائق.

علامات للاستغناء

وعما إذا كان الطفل يحتاج إلى القيلولة أم لا، أوضح الدكتور ألفريد فياتر، طبيب الأطفال وأخصائي طب النوم الألماني، أن كل طفل له احتياجاته الخاصة من النوم، مشيرا إلى أنه يمكن الاستغناء عن القيلولة في حال ملاحظة بعض العلامات كأن يكون الطفل غير متعب على مدار اليوم وعندما يكون نشيطا ليلا ويرغب في اللعب.

ومن العلامات الأخرى أن الطفل لا ينعس بعد مرور 30 دقيقة على محاولة الخلود للنوم في منتصف النهار أو أنه يحتاج إلى وقت طويل جدا كي ينعس ليلا.