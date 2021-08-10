شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح المعدل الطبيعي لـ«الكوليسترول» عند الشخص السليم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، المعدل الطبيعي لنسبة الكوليتسرول في الدم للشخص السليم. وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن الشخص السليم الذي لا يعاني ارتفاع الضغط أو السكري أو غير مصاب بالجلطات، يجب ألا يتجاوز الكوليسترول الضار مستوى (130).

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