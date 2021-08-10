كوريا الجنوبية تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت كوريا الجنوبية أكثر من ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا، بزيادة 50% تقريبا عن اليوم السابق فيما يمثل أكبر حصيلة يومية.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، الثلاثاء، نقلا عن السلطات الصحية والحكومات المحلية أن كوريا الجنوبية سجلت 2021 إصابة جديدة بحلول التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش)، مقارنة مع 1384 إصابة مسجلة بحلول التوقيت نفسه في اليوم السابق.



وأضافت يونهاب أن 1380 من الإصابات الجديدة مسجلة في منطقة العاصمة سول.

وبلغ مجمل الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس 2134.

وتواجه كوريا الجنوبية حاليا أسوأ وضع وبائي لها منذ ظهور الجائحة، ما دفع الحكومات إلى تمديد أشد قيود تباعد الاجتماعي تفرضها حتى الآن على منطقة العاصمة سول لأسبوعين على الأقل.

وشملت القيود حظرا على التجمعات الاجتماعية لأكثر من شخصين بعد السادسة مساء. ومُدًدت كذلك القيود خارج منطقة العاصمة.