صحة ورشاقة

السعودية تنصح بأخذ جرعتين من اللقاح لمقاومة متحورات كورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وزارة الصحة أن لقاحات فيروس المستجد المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.

وحثت الوزارة على أهمية الحصول على جرعتين من اللقاح للوقاية من متحورات الفيروس سريعة الانتشار, مبينة أن المناعة يبدأ تكوّنها منذ تلقي الجرعة الأولى، وتُعد الجرعة الثانية منشطة لها.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (864) حالة مؤكدة وتعافي (451) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10829) حالة منها (1396) حالة حرجة.

وأوضحت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (535176) حالة، وحالات التعافي (515990) حالة, فيما تم تسجيل (12) وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى (8357) حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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