النيران تلتهم العالم.. طبيب يقدم نصائح للتعامل مع حرائق الغابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعيش كوكبنا مرحلة قد تكون الأسوأ طوال تاريخه، سواء بين حرائق الغابات بسبب الحرارة الشديدة أو الفيضانات المدمرة.

السبب الأول فيما آلت إليه الأوضاع بمختلف دول العالم هو التغير المناخي، إذ يحذر علماء من أن ارتفاع درجات الحرارة العالمية بسبب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يزيد من مخاطر نشوب حرائق في جميع أنحاء الكوكب.

حاليا، تشتعل حرائق غابات ضخمة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية تغذيها درجات الحرارة الحارقة والظروف الجافة.

ورغم أن حرائق الغابات تنشب منذ أعوام في أماكن مختلفة من العالم، لكن الجمع بين الحرارة الشديدة والجفاف في العديد من المناطق أدى إلى أسوأ حرائق منذ ما يقرب من عقد من الزمان، مثل الحريق الذي طال كاليفورنيا ووصف بأنه "أكبر حريق في تاريخها".

الحرائق الضخمة طالت أكثر من قارة والعديد من الدول هذا العام، بينها اليونان التي شهدت أسوأ حرائق أوروبا، كما تكافح الولايات المتحدة لاحتواء أكثر من 100 حريق كبير مستعر في أجزاء مختلفة.

أيضا طالت النيران المستعرة دولا مثل تركيا وظل رجال الإطفاء يكافحون حريقًا في مولجا لأيام، كما هددت الحرائق إيطاليا خاصة صقلية وسردينيا.

حرائق روسيا أدت إلى إخلاء عدة قرى في سيبيريا حيث اشتعل 155 حريقا، فضلا عن حرائق نشبت في كندا والجزائر وأستراليا وكولومبيا البريطانية وغيرها.

خلال كل هذه الحرائق نمى الدخان الأسود المنبعث من النيران وتطاير ليصل إلى آلاف البشر، حتى أولئك الذين يبعدون عن مكان الحادث بأميال، فكيف يمكن النجاة من الآثار الصحية لحرائق الغابات.

الابتعاد عن منطقة الحريق ضروري





الدكتور حسين المصري، استشاري الأمراض الصدرية في مصر، أكد أن الابتعاد عن المنطقة التي ينبعث منها الدخان ضروري للغاية، لأن أي خطوات أخرى هي حلول مؤقتة قد لا تمنع الإصابة بمشاكل صحية.

وقال المصري لـ"الخليج 365"، إن "من أهم الخطوات التي يجب على من يتعرض لدخان كثيف أو يوجد في منطقة انبعاث دخان اتخاذها هي وضع قطعة قماش مبللة جزئيا على الأنف والفم؛ لوقاية الجهاز التنفسي من الهواء السام".

نصح الطبيب المختص بوضع القناع الصناعي الواقي للدخان، موضحا أنه يختلف عن الكمامة المستخدمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وشبيه القناع الذي يرتديه رجال الإطفاء في الحالات المماثلة.



وأوضح أن من يتعرض لدخان كثيف أيا كان مسببه يتأثر صحيا مع مرور الوقت، إذ يتسبب في مشاكل عديدة تختلف حسب حالة كل شخص.

وأضاف: "من يعاني من مشاكل حساسية صدر ويتعرض لدخان الحرائق سيصاب بضيق في الشعب الهوائية وتدهور حالة الرئة، كما يصاب بانخفاض نسبة الأكسجين في الجسم".

أعراض مرضية بعد التعرض لدخان الحرائق





مع انجراف الدخان المنبعث من حرائق الغابات، يحذر المختصون من مخاطر صحية قد تطال كل من يصله هذا الهواء الملوث.

ويقول الأطباء إن "أجسامنا ستحاول حماية نفسها من جزيئات الدخان عن طريق صنع المزيد من الدموع والأغشية المخاطية، ما قد يتسبب في مشاكل صحية منها تهيج الجيوب الأنفية والصداع".

أما إذا كان الدخان كثيفًا أو استمر لأيام فقد يصاب المتعرض له بسعال، وقد تشعر بعض الفئات السكانية الحساسة مثل كبار السن بآثار الدخان في وقت مبكر، وتكون لديهم أعراضا أكثر حدة من غيرهم في المجتمع، وفقا للخبراء.

وحذر الأطباء من أن التعرض للدخان يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حالة من مرضى الانسداد الرئوي المزمن والربو، أو من يعاني من مشاكل في القلب والأوعية الدموية.

من أبرز الأعراض الشائعة والخفيفة للتعرض للدخان:



- عيون دامعة

- سيلان الأنف

- حكة الحلق

- سعال خفيف

- صداع

قد يعاني الأشخاص المعرضون لخطر أكبر من الأعراض التالية:

- ضيق في التنفس

- الصفير الشديد أو السعال

- ألم صدر

- خفقان القلب.

مع مراعاة أن الأكثر عرضة للخطر هم الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل وأي شخص يعاني من مشاكل في القلب أو الرئة أو أي شخص يقوم بتمارين أو عمل شاق.

نصائح للتعامل مع دخان حرائق الغابات





قدم الخبراء نصائح للتعامل مع الدخان المنبعث من حراائق الغابات كالتالي:

1- ابتعد عن الدخان

إذا بدا الجو مليئا بالدخان في الخارج فمن الأفضل البقاء في الداخل مع إغلاق النوافذ، لكن إذا ارتفعت درجة حرارة المنزل أو الغرفة إلى مستوى غير مريح فقد يكون فتح النافذة ضروريًا لتجنب الإجهاد الحراري.

ويمكن استخدام مكيف الهواء أو المراوح الداخلية للحفاظ على البرودة، مع ضروررة شرب الكثير من الماء لبقاء الجسم رطبًا.

2- قلل أو تجنب النشاط البدني في الهواء الطلق

يفضل تجنب الخروج من المنزل أو ممارسة أي نشاط خارجي أو بدني شاق في الهواء الطلق، وإذا كان لديك منظف هواء يعمل على تقليل مستويات الجزيئات الصغيرة في الهواء الداخلي فاستخدمه وابق في الغرفة حيث يوجد كلما أمكن ذلك.

3- ضبط نظام التهوية

سواء داخل المنزل أو في السيارات، من الضروري الحفاظ على النوافذ مغلقة واضبط نظام التهوية على إعادة الدوران

4- تجنب استخدام الأجهزة المسببة للدخان

من أكثر الأجهزة المسببة للدخان المواقد الخشبية والشموع، لذا يفضل عدم استخدامها في هذه الفترة، مع ضرورة التقليل من تدخين التبغ كونه يزيد الضغط على الرئتين للمدخن ومن حوله.

5- تناول الأدوية لمرضى الرئة

إذا كنت تعاني من الربو أو أمراض الجهاز التنفسي الأخرى، فكن يقظًا بشأن تناول الأدوية الموصوفة لحالتك، مع ضرورة تجنب التدخين نهائية، والحصول على مشورة مقدمي الرعاية الصحية إذا شعرت بسوء حالتك.



