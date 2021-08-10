اللقاحات ومتغيرات كورونا.. شرط وحيد للانتصار في المعركة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - متغير "دلتا" السائد حاليا، يجب ألا يشغلنا عن حقيقة أنه لن يكون الأخير في المعركة مع فيروس كورونا، ما لم يتم الإسراع بعمليات التلقيح.

وتشير أغلب الرسائل الصادرة أخيرا عن متخصصين إلى أن لقاحات كورونا لا تزال فعالة مع المتغير الجديد "دلتا"، ومنها ما قاله أوجور شاهين الرئيس التنفيذي لشركة (بيونتك) الألمانية، الإثنين، والذي صرح بأن لقاح الجيل الأول الذي طورته شركته بالتعاون مع شركة فايزر الأمريكية، لا يزال يعمل ضد متغيرات فيروس كورونا مثل سلالة دلتا ولا يحتاج إلى تعديل في الوقت الحالي.

ويقول خالد شحاتة أستاذ الفيروسات بجامعة أسيوط (جنوب مصر): "هذه رسالة إيجابية مهمة، تساعد على تنفيذ الخطط الرامية إلى الإسراع بالتلقيح، وهو الشرط الوحيد لوقف ظهور متغيرات جديدة من كورونا".





ويضيف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "من الجيد أن تكون الرسائل إيجابية بشأن فعالية اللقاحات ضد متغير دلتا، لأن تعطيل عملية إنتاج اللقاحات بدعوى أنها تحتاج إلى تعديل بسبب متغير دلتا، يمكن أن يضر بمدى توفر اللقاحات لتحقيق المناعة المجتمعية التي تقضي على فرص تحور الفيروس".

وتكون فرص تحور الفيروس أسهل عند انتشاره بسرعة بين عدد كبير من الناس في ظل غياب التلقيح، بينما يساعد التلقيح على التقليل من معدلات انتشاره، ومن ثم عدم ظهور متحورات جديدة.

وزعمت دراسة أخيرة أجراها باحثون في إمبريال كوليدج لندن، والتي لا تزال تنتظر مراجعة الأقران، أن الأشخاص الذين تم تلقيحهم بالكامل أقل عرضة للإصابة بالعدوى من متغير دلتا بنسبة 50-60% مقارنة بالأشخاص غير الملقحين.