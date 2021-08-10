شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تحسن التمثيل الغذائي.. أبرزها المكسرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

التمثيل الغذائي هو عملية تحويل الطعام الذي نتناوله إلى طاقة، وعندما يكون حرق الدهون في الجسم أبطأ، نعاني من أشياء مثل زيادة الوزن أو التعب أو جفاف الجلد، فهناك بعض العوامل التي تؤثر على سرعة أو إبطاء وظائف التمثيل الغذائي، مثل العمر والتركيب الجيني، والتي لا يمكننا التحكم فيها، وهناك عوامل أخرى تساعد على تحسن التمثيل الغذائي ومنها الطعام، ووفقا لما نشره موقع " eatthis" ونقلا عن خبيرة التغذية الأمريكية لورا بوراك هناك خمسة أطعمة شهيرة تعزز وتحسن عملية التمثيل الغذائي، ومنها:

1- البيض

عندما يتعلق الأمر بتعزيز التمثيل الغذائي لديك، فإن تناول الكثير من البروتين أمر هام للصحة، ويعتبر البيض من الأطعمة الجيدة لرفع مستويات البروتين لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون والسعرات الحرارية ، فإن هذا الطعام الغني بالبروتين يزيد من معدل حرق الدهون لدينا بسبب شيء يسمى التأثير الحراري العالي.

2- المكسرات والبذور

تعد المكسرات والبذور من أفضل الأغذية الصحية التي يمكنك تناولها عند الشعور بالجوع، فهي غنية بالعديد من الفيتامينات والعناصر التي يحتاجها الجسم، ومنها البروتين والأوميجا3، ولذا فهي جيدة للحصول على التمثيل الغذائي الجيد.

وقالت لورا بوراك، خبيرة التغذية، إن وضع حفنة من المكسرات أو البذور تساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم والحد من ارتفاعه، والعديد من الفوائد الأخرى.

3 - الطعام الحار

تعرف التوابل بأنها طريقة رائعة لتعزيز عملية التمثيل الغذائي، وفقًا لدراسة نشرت في المجلة البريطانية للتغذية، فإن التوابل مثل الزنجبيل والفلفل الأسود والخردل والفجل ترفع معدل الأيض، وأشارت خبيرة التغذية إلى أن الأبحاث أظهرت أن الأطعمة الحارة مثل الصلصة الحارة قد تزيد من معدل الأيض بسبب الكابسيسين ، وهي مادة كيميائية موجودة في الفلفل الحار.

وأوصت "بوراك " باستخدام الصلصة الحارة وقتما تشاء، موضحة أن الأمر لا يقتصر على مذاقه اللذيذ فحسب ، بل إنه لا يحتوي أساسًا على سعرات حرارية لتعزيز النكهة.

4- شرب الماء

على الرغم من أن الماء ليس غذاء من الناحية الفنية، إلا أنه أحد أهم المكونات في تعزيز معدل الأيض والحفاظ عليه، وأكدت خبيرة التغذية لورا بوراك، أن الماء لا يساعد فقط في إبقائك ممتلئًا، لكنه يساعد في استقلاب الطعام وهضمه وامتصاصه والحفاظ على انتظام حركة الأمعاء، وأوصت بشراء زجاجة ماء كبيرة بسعة لتر ونصف وملأها من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم بدلاً من محاولة التقدير باستخدام أكواب أو زجاجات صغيرة.

5 - أفوكادو

قد يكون الأفوكادو أحد أشهى الأطعمة وأكثرها تنوعًا على هذا الكوكب، وأوضحت خبيرة التغذية أن الأفوكادو يبقيك ممتلئًا وشبعًا ، وهو مليء بالفيتامينات والمعادن والألياف والدهون الصحية للقلب، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nutrition Journal ، فإن الأفوكادو يقلل من متلازمة التمثيل الغذائي لدى البالغين ، وهي مجموعة من الحالات مثل ارتفاع نسبة السكر في الدم وزيادة الدهون في الجسم.