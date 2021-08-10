شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: التطعيم الكامل يوفر الحماية لمتعافى فيروس كورونا ضد إعادة العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيروس كورونا من الفيروسات التي تسببت في وفاة العديد من الأشخاص، فبعد مرور أكثر من عام ونصف على تفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، ووفقًا للخبراء، فإن السبيل الوحيد لوقف انتشاره هو الحفاظ على بروتوكولات السلامة المناسبة ومن أهمها أخذ التطعيم.

وفي دراسة حديثة أجراها المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية (CDC) ، ذكر الباحثون أن الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ضد Covid-19 هم أكثرعرضة مرتين للإصابة بالمرض المعدي .

وقالت الوكالة في بيان نشره موقع " foxnews” "، "لتقليل احتمالية تعرض الأشخاص للعدوى في المستقبل ، يجب أخذ لقاح Covid-19 لجميع الأشخاص المسموح لهم بتلقيه، حتى أولئك الذين يعانون من عدوى سابقة لـ كورونا".



الأشخاص غير الملقحين

مصاب بـ COVID؟ لماذا تحتاج إلى التطعيم

على الرغم من أن الأدلة المختبرية تشير إلى استجابات الأجسام المضادة بعد التطعيم Covid-19 توفر تحييدًا أفضل لبعض المتغيرات المنتشرة مقارنة بالعدوى الطبيعية ، إلا أن القليل من الدراسات الوبائية في العالم موجودة لدعم فائدة التطعيم للأشخاص المصابين سابقًا ، كما قال مركز السيطرة على الأمراض.

اشتمل الفريق على 246 شخصًا لفهم العلاقة بين التطعيم وإعادة العدوى بفيروس كورونا في ولاية كنتاكي خلال الفترة من مايو إلى يونيو 2021 بين الأشخاص المصابين سابقًا بفيروس كورونا في عام 2020، وتشير النتائج إلى أنه من بين الأشخاص المصابين بكورونا سابقًا، فأن التطعيم الكامل يوفر حماية إضافية ضد إعادة العدوى.

وأظهرت الدراسة أن التطعيم الجزئي لم يكن مرتبطا بشكل كبير بإعادة العدوى، حيث تشير الاحتمالات الأقل لإعادة العدوى بين المجموعة التي تم تلقيحها جزئيًا مقارنة بالمجموعة غير الملقحة إلى وجود تأثير وقائي ومتسق مع نتائج الدراسات السابقة التي تشير إلى ارتفاع التتر بعد جرعة لقاح كورونا الأول في الأشخاص الذين أصيبوا سابقًا".