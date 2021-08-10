شكرا لقرائتكم خبر عن دايت بيسكتريان.. ريجيم نباتي يمنع اللحوم كلها ما عدا السمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتميز أكثر النظم الغذائية الصحية في العالم بأن الأسماك هي الطعام الرئيسي بها، ودايت بيسكتريان Pescatarian Diet هو أحد أنظمة الريجيم النباتية التي تمنع تناول اللحوم ما عدا الأسماك والمأكولات البحرية فقط، نتعرف في هذا التقرير على دايت بيسكتريان لإنقاص الوزن، بحسب موقع "every day health".



دايت بيسكتريان

ما هو دايت بيسكتريان لإنقاص الوزن

دايت بيسكتريان أو ما يسمى نباتيو الأسماك Pescatarian Diet، هو نظام غذائى لإنقاص الوزن، وكلمة pesce تعني السمك، هو النظام الذي يعطي الأولوية للأسماك والمأكولات البحرية كمصدر أساسي للبروتين، وإذا كنت تتبع هذا النظام الغذائي، فيمكنك أيضًا تناول البيض ومنتجات الألبان في وجباتك ووجباتك الخفيفة.

هذا ليس نظامًا غذائيًا يقتصر على الأسماك فقط، حيث يمكنك تناول الوجبات النباتية بجانب الأسماك.



دايت بيسكتريان

الأطعمة التي يجب تناولها أو تجنبها فى دايت بيسكتريان

دايت بيسكتريان ليس نظامًا غذائيًا صارمًا ولكنه يسمح بالمرونة فى بعض الأوقات، على سبيل المثال، بينما يتجنب دايت بيسكتريان عمومًا اللحوم، فقد يسمح أحيانًا بتناول صدور الدجاج، على سبيل المثال، عند مشاركة وجبة عائلية ومع ذلك، فيما يلي الأطعمة النموذجية التي قد يختار شخص ما تناولها وتجنبها في هذا النظام الغذائي.

أطعمة يمكن تناولها:

-سمك

-المحار

-بيض (اختياري)

-الزبادي (اختياري)

-جبن (اختياري)

-حليب، اختياري)

-الفاصوليا والبقوليات

-التوفو

-خضراوات

-فاكهة

-المكسرات والبذور

-الحبوب الكاملة (المكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة والخبز والأرز البني)



دايت بيسكتريان

أطعمة يجب تجنبها

-الدواجن

-اللحم

-العدس

هل بعض الأسماك أفضل من غيرها في دايت بيسكتريان؟

تقترح جمعية القلب الأمريكية اختيار الأسماك الدهنية، والتي تشمل السلمون والتونة والسردين والماكريل ولكن هناك مجال لأنواع أخرى في نظامك الغذائي أيضًا، والخيار الأفضل هو نوع السمك الذى يناسب ذوقك وتفضيلاتك.

ومن فوائد اتباع هذا الدايت أيضاً أنه يسمح بتناول مزيد من الأسماك والاستمتاع بفوائد الأسماك الصحية علاوة على الأطعمة النباتية المغذية.