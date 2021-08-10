اسرار الصحة وافضل طريقة لكشفها بواسطة ملعقة الطعام

بيروت - نادين محمد - يمكن كشف اسرار الصحة بطرق كثيرة ومختلفة ابرزها اجراء الفحوصات الطبية في المراكز المتخصصة وبالطرق المعروفة بعد مراقبة الاعراض الواضحة والمؤكدة. لكن يمكن ايضاً اللجوء الى طرق اخرى سهلة وذكية قد تكشف بعض اسرار الصحة بسهولة كبيرة. ومنها مثلاً طريقة ملعقة الطعام التي تساعد على فعل ذلك في دقيقة واحدة.

طريقة ملعقة الطعام لكشف اسرار الصحة



من الممكن ان تساعد الملعقة التي يتم استخدامها من اجل تناول الطعام او المعلقة الوسط على معرفة بعض اسرار الصحة واسباب بعض الاعراض التي تتم المعاناة منها. ولاستخدامها يجب تطبيق الخطوات بالشكل الصحيح وبدقة.

1 يجب اولاً تحضير الأدوات الاساسية وهي ملعقة طعام او ملعقة وسط وكيس مخصص لحفظ الطعام قابل للإقفال على ان يكون جديداً ونظيفاً.



2 توضع الملعقة من الناحية المحدبة على كل مساحة اللسان الى ان تصبح رطبة بسبب اللعاب.



3 بعد ذلك توضع الملعقة في الكيس الشفاف ويتم اغلاقه بسرعة جيداً ويترك في مكان معرض للضوء الكثيف مثل ضوء الشمس أو انارة مصباح كبير.



4 تتم في هذه الاثناء مراقبة حالة الملعقة التي يمكن ان تتغير خلال مدة لا تزيد على دقيقة واحدة.

نتائج اختبار الملعقة لكشف اسرار الصحة



بعد ترك الملعقة التي وضع لعاب اللسان عليها لمدة لا تزيد عن دقيقة واحدة، يمكن ملاحظة تغير لونها او ظهور بعض البقع عليها. لكن يجب اخراجها من الكيس لمعرفة اذا طرأ اي تغيير على رائحتها ايضاً.

1 الملعقة النظيفة. اذا تبين ان الملعقة بقيت نظيفة اي ان لونها لم يتغير ولم تظهر عليها اي بقعة ولم تصدر عنها اي رائحة مختلفة او كريهة، فهذا يعني ان الاعضاء الداخلية للجسم لا تعاني من اي مشكلة مهمة. ورغم هذا يمكن اجراء الفحوصات الطبية اللازمة من اجل التأكد من صحة النتيجة.

2- من الممكن ان تصدر عن الملعقة روائح بطبيعة مختلفة.

• تدل الرائحة الحادة والقوية على المعاناة من مشكلة ما في الرئتين او المعدة.

• اما الرائحة التي تشبه رائحة السكر فهي دليل على المعاناة من مشكلة ترتبط بمرض السكري.

• وفي المقابل يكشف صدرو رائحة مثل رائحة غاز الامونيا عن المعلقة حدوث اضطراب في عمل الكليتين.



3- قد تظهر على الملعقة بعد مرور دقيقة على وضع اللعاب عليها بقع باللون الأصفر او الابيض او مائل الى البرتقالي او البنفسجي.

• يكشف وجود البقعة الدهنية بيضاء او صفراء اللون على الملعقة وجود خلل في عمل الغدة الدرقية.

• اذا ظهرت على المعلقة بقعة باللون البنفسجي، فهذا يشير الى حدوث مشكلة صحية مثل التهاب القصبة الهوائية او خلل في الدورة الدموية او ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار.

• يعني ظهور بقعة باللون الابيض ان الشخص الذي يجري الاختبار يعاني من مشكلة التهاب في الجهاز التنفسي.

• في حال ظهرت على الملعقة بعد اخراجها من كيس التجربة بقعة بلون مائل الى البرتقالي، فهذا يشير الى احتمال المعاناة من مشكلة كلوية.

وفي هذه الحالات جميعاً من الضروري مراقبة الاعراض المختلفة التي قد تشير الى وجود مشكلة صحية ما وتؤكد ذلك. ومن اجل كشف اسرار الصحة بشكل دقيق وبعيد عن الخطأ، ينصح بالاعتماد دائماً على الفحص الطبي الاختصاصي لأنه الاكثر صحة وبعداً عن الاخطاء.

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