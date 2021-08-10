اسرار الصحة تكشفها تغييرات في شكل اليدين

بيروت - نادين محمد - من الممكن كشف اسرار الصحة وبعض الامراض من خلال شكل بعض اجزاء الجسم مثل العينين والاذنين والوجه والشعر والتغييرات التي تطرأ عليه بين الحين والآخر. لكن يمكن ذلك ايضاً عن طريق راحة اليد والاصابع وشكلها وبعض الاعراض التي تظهر عليها. ومن خلالها يمكن التعرف على اسرار الصحة الخفية قبل اجراء الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على العلاج المناسب.



تظهر على اليد وخصوصاً الراحة والاصابع احياناً بعض التغييرات التي يمكن ان تكشف بعض اسرار الصحة وتدل على الاصابة بأمراض لا تكشفها عادة الا الفحوصات الطبية الدقيقة والمناسبة.

قبضة يد ضعيفة

تكشف قبضة اليد الضعيفة بعض اسرار الصحة غير المتوقعة. فقد يعتقد الكثيرون ان إلقاء التحية عن طريق اليد مع عدم الضغط على يد الشخص الذي تتم مصافحته يعني ضعف الشخصية وعدم الثقة بالنفس والخجل. الا انه يكشف في الواقع احياناً تدهوراً في الحالة الصحية وخصوصاً على مستوى القلب. ولهذا من الضروري الانتباه ومراقبة طريقة المصافحة وما اذا كانت تترافق مع وهن وعدم القدرة على شد قبضة اليد. فقد يتطلب ذلك التدخل الطبي العاجل.

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ظهور نتوءات او بثور حمراء



تظهر احياناً على راحة اليد بقعة حمراء ومن الممكن ان تتفاقم حالتها لتتحول الى ورم او كيس منتفخ. ويشير هذا الى المعاناة من حساسية على النيكل. وتظهر اعراض هذه الحساسية بعد ارتداء اكسسوارات مصنوعة من هذه المادة. ومن الممكن الاصابة بهذه الحساسية ايضاً بسبب تناول بعض انواع الطعام مثل الفاصولياء والشوكولاته والفستق والصويا والغرانولا. وفي هذه الحالة ايضاً من الضروري مراقبة الاسباب والاعراض التي تنتج عنها.

تخدر راحة اليد



من اسرار الصحة التي يمكن ان يكشفها الشعور بالتخدر او الوخز في راحة اليد اضطراب التنفس وسرعته. كما قد يحدث هذا بسبب النوم لوقت طويل مع الضغط على عصب هذه المنطقة.

تفتت بشرة راحة اليد مع ظهور بقع حمراء



يعتبر تفتت الجلد مع ظهور بقع حمراء عليه من ابرز الاعراض الدالة على المعاناة من مشكلة الصدفية. وهي مرض جلدي مزمن يظهر على شكل بقع جافة عادة. ومن الممكن ان يصيب كل انحاء الجسم وليس اليدين فقط.

اصابع يد بيضاء او زرقاء او حمراء



يلاحظ احياناً تحول لون بشرة الاصابع الطبيعي الى الازرق او البنفسجي. ويحدث هذا غالباً في ايام البرد او عند الشعور بالتوتر. ومن اسرار الصحة التي تكشفها هذه الاعراض المعاناة من مرض تطلق عليه تسمية متلازمة راينو. وينتج هذا عن تغير مفاجئ في درجة الحرارة او عن عدم الارتياح النفسي او الاصابة بصدمة عاطفية. ولهذا السبب يحدث اضطراب في حركة الدورة الدموية وخصوصاً في منطقة الاطراف. وهكذا تصبح الاصابع باردة ومتخدرة وقد يسبب هذا الأمر الشعور احياناً بالألم.

ألم وتغير في حجم اليدين



تطرأ بعض التغييرات على شكل اليدين لأسباب مختلفة بين الحين والآخر. ويدل هذا على بعض اسرار الصحة الخفية والامراض التي تحتاج الى العلاج. ومن تلك التغييرات مثلاً انتفاخ اليدين واحمرارهما والشعور فيهما بالألم. وينتج هذا عن عدد من الاسباب منها مثلاً مرض الذئبة وهو مرض مناعي او التهاب المفاصل الروماتويدي أو التهاب الأوعية الدموية أو تصلب الجلد. ولهذا السبب ينصح بمراقبة حالة اليدين وخصوصاً الراحتين من اجل اكتشاف الامراض وبعض اسرار الصحة التي قد تدل عليها.



