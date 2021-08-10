ليبيا.. تسجيل 2134 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الثلاثاء، تسجيل 2134 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فضلا عن 31 حالة وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 767 إصابة و307 حالة شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 25 حالة وفاة.

وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 271 ألفًا و981 شخصًا، بينهم 66 ألفًا و995 حالة نشطة، ووفاة 3781 شخصا.

وفي وقت سابق اليوم، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة استمرار فرض حظر التجوال الجزئي لعدم استقرار الوضع الوبائي.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية وجه "فيروس ماربورغ الفتاك.. الأعراض والعلاج وطرق الإصابة

الدبيبة" تعليماته لوزيري الداخلية والحكم المحلي باستمرار اتخاذ الإجراءات لتطبيق حظر التجول الجزئي، وذلك لعدم استقرار الوضع الوبائي في البلاد.