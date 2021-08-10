إسرائيل تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا في 6 أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، أنه جرى تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 6 أشهر.

وسجلت إسرائيل 6275 إصابة جديدة بكورونا، كما اقترب عدد المصابين بأعراض حادة من عتبة الـ400.

وتجدر الإشارة إلى أن نحو 58% من بين إجمالي نحو 9.4 مليون إسرائيلي قد تم تطعيمهم ضد كورونا بصورة كاملة.

ونشرت وزارة الصحة الإسرائيلية مؤخرا بيانات أظهرت أن فاعلية لقاح فايزر/بايونتيك الذي استخدمته إسرائيل في تلقيح سكانها قد تراجعت بشكل حاد منذ مطلع يونيو/ حزيران.

ووفقا للوزارة، فإن فاعلية اللقاح تراجعت في حينه إلى 39% فقط في منع الإصابة وإلى 91% في منع تدهور الإصابة إلى حالة خطيرة، كما تشهد إسرائيل تفشيا لسلالة دلتا سريعة العدوى.

وفي ظل معاودة إصابات كورونا للارتفاع، أعلنت إسرائيل نهاية يوليو/ تموز أنها ستقدم جرعة معززة من اللقاحات لمن هم فوق 60 عاما، لتصبح أول دولة تطرح الجرعة الثالثة على نطاق واسع.

ولم يستبعد مسؤولو وزارة الصحة الحاجة إلى فرض إغلاق جديد.