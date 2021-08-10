كورونا في ليبيا.. قرار جديد حول حظر التجوال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة استمرار فرض حظر التجوال الجزئي لعدم استقرار الوضع الوبائي.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية وجه الدبيبة تعليماته لوزيري الداخلية والحكم المحلي باستمرار اتخاذ الإجراءات لتطبيق حظر التجول الجزئي، وذلك لعدم استقرار الوضع الوبائي في البلاد.

وفي مطلع الشهر الجاري، قرر رئيس الحكومة الليبية أن يكون حظر التجوال خلال أيام السابع والثامن والتاسع من أغسطس/آب الجاري حظرا كاملا، على أن يستمر تنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء 228 لسنة 2021 عند انتهاء العمل بهذا القرار.

وتدهور الوضع الصحي في ليبيا بسبب انتشار وباء كورونا وعجز المستشفيات عن مجابهته مع نقص الأكسجين ومواد التشغيل.

وارتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا إلى 269 ألفًا و847 شخصًا، بينهم 65 ألفًا و859 حالة نشطة، ووفاة 3750 شخصا.

وأكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي بدر الدين النجار سرعة انتشار المتحور الهندي من فيروس كورونا، مشدداً على أهمية كسر سلسلة حلقة الفيروس باستخدام التطعيمات على نطاق واسع، ووقف جميع التجمعات وحركة انتقال الأهالي؛ لما تسببه من مخاطر في ظل انتشار الجائحة.

كما قامت وزارة التعليم بمد فترة تعليق الدراسة إلى الثاني عشر من الشهر الجاري، باستثناء البلديات الواقعة في النطاق الجغرافي من سرت إلى امساعد، وبلديات الجنوب الشرقي، كما قررت عقد اجتماع الأربعاء المُقبل لتقييم الوضع الوبائي في عموم البلاد، واتخاذ قرار بعودة الدراسة، وإجراء الامتحانات، أو الاستمرار في الإغلاق.