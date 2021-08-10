شكرا لقرائتكم خاص شاهد.. "العربية.نت" داخل مركز تبرع بالبلازما في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - من داخل واحدة من 6 مراكز استعانت بها الدولة في المشروع القومي للبلازما، "العربية.نت" ترصد عملية التبرع بالبلازما، وأهميتها وفوائدها للمتبرعين.

أوضحت الدكتورة أمنية محمود، نائب مدير خدمات نقل الدم، ومدير وحدة متابعة مشروع البلازما لـ"العربية.نت" أن البلازما هي السائل الأصفر الموجود في جسم الإنسان الذي تمر من خلاله كريات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية، وبها بعض المشتقات الأخرى التي تستخدم في علاج بعض الأمراض.

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وتابعت الدكتورة أمنية محمود: "ومن ضمن مكونات البلازما، الألبومين وهو يستخدم في علاج أمراض الكبد وبعض أمراض الكلى والحروق، وتحتوي على بعض عوامل التجلط، والتي تستخدم في علاج أمراض الهيموفيليا، وهو مرض وراثي، يكون في بعض الأفراد منذ ولادتهم".

شروط التبرع

وأضافت الدكتورة أمنية أن التبرع بالبلازما يفيد بمشتقاته لتصنيع الأدوية بتركيزات معينة، ومن بعدها يتلقاها المريض بشكل مركز. كما أن هناك العديد من الشروط الأولية اللازمة لقبول المتبرع، حيث تبدأ باستمارة الاستبيان التي يملأها المتبرع، وبعد ملئها ينتقل المتبرع إلى غرفة الكشف، ليتم عمل كشف شامل على صحته، وبعد التأكد من أن المتبرع لائق من سن 18 حتى 60 عاماً، ولا يعاني من أي أمراض مزمنة، تبدأ عملية التبرع.

وبالنسبة للفحوصات، أكدت الدكتورة أمينة أنها تتكون من فحوصات فيروس "بي" و"سي" و"الإيدز" و"الزهري".

بلازما الدم

وأشارت إلى أن البلازما تساهم في علاج الحالات الحرجة، مثل الحروق وبعض الحوادث حيث يتم تعويض السائل الذي فقده مثل سائل الدم.

وتابعت: نسبة الإقبال في التبرع من قبل المواطنين تحتاج للتوعية ومعرفة أهمية البلازما وفائدتها.

وأضافت: هذا المشروع قومي ورئاسي، فكرته الأساسية الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما التي كنا نستوردها من الخارج، فالآن مع تصنيعها داخل البلاد والاكتفاء الذاتي منها، فهي توفر على الدولة بشكل كبير خاصة العملة الصعبة، مع سرعة تواجده للمرضى وعدم تعريضهم للانتظار وقتا أطول. وحالياً المشروع في 6 مراكز، 3 منها في القاهرة كما يوجد في الاسكندرية وطنطا، والمنيا، ومع نهاية العام سيكون لدينا 20 مركزا.

أهمية البلازما للمتبرعين

وفي نهاية حديثها، أكدت الدكتورة أمنية أن أهمية التبرع بالبلازما للمتبرعين عديدة، منها تنشيط النخاع العظمي لإنتاج خلايا دم جديدة، وتنشيط أجهزة الجسم المسؤولة عن تجديد بروتينات البلازما، بالإضافة إلى إجراء فحص دوري بالمجان للمتبرع يشمل جميع الأمراض والفيروسات.