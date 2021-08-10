شكرا لقرائتكم صور.. نقل مؤمن زكريا للمستشفى وتفاصيل جديدة عن حالته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأت الحالة الصحية للاعب النادي الأهلي المصري مؤمن زكريا تتحسن، بعد نقله أمس إلى المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية.

ونشرت زوجة اللاعب صوراً من تواجده في أحد المستشفيات، حيث تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

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تفاصيل أزمته الصحية

إلى ذلك، كشف مصدر مطلع مُقرّب من مؤمن زكريا لوسائل إعلام محلية، أن زكريا شعر بدوار في الرأس، واختل توازنه ظهر أمس الاثنين، خلال تواجده في منزله، فتم نقله إلى مستشفى قريب من منزله في مصر الجديدة .

مؤمن زكريا في المستشفى (مواقع التواصل)

وأضاف المصدر أن الأطباء قاموا بإجراء اللازم وعمل صور أشعة للدماغ، موضحاً أن حالته مُطمئنة، وسيُغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة

كما، أوضح أن مؤمن زكريا قد تقيأ قبل الذهاب للمستشفى لكن الأمور استقرت حالياً، مشدداً على أن نجم الأهلي يتفاعل مع زوجته التي تتواجد برفقته في المستشفى حاليا.

مؤمن زكريا في المستشفى (مواقع التواصل)

يذكر ان مؤمن زكريا يعاني من مرض نادر أبعده عن كرة القدم الفترة الماضية ويتلقى علاجا للتعافي من هذا المرض.