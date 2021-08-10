لهذا السبب.. يجب أكل الجزء الأخضر من البطيخ والشمام

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 01:16 مساءً - منذ 55 دقيقة

قالت أنتونينا ستارودوبوفا، خبيرة التغذية، إذا كان يوجد نترات في البطيخ أو الشمام، فهي قريبة من القشرة، لذلك يجدر تناولها حتى الوصول للجزء الأخضر.

وقالت ستارودوبوفا لوكالة “سبوتنيك”: “المواد الضارة الرئيسية – النترات، إذا كانت موجودة في البطيخ، توجد بالقرب من القشرة. لذلك، تناول البطيخ والشمام حتى تصل الجزء الأخضر”.

في الوقت نفسه، أشارت إلى أنه من الأفضل اختيار مثل هذه الفاكهة حتى يمكن تناولها دون إبقائها لليوم التالي. ويجب تخزين البطيخ والشمام المقطّع في الثلاجة فقط، وتغطيتها بكيس بلاستيكي.