كيف يعالج البطاطس ارتفاع ضغط الدم؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 01:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 10 - أغسطس - 2021 11:52 صباحًا

يساهم الاستهلاك المنتظم للبطاطس المسلوقة بشكل كبير في مكافحة ارتفاع ضغط الدم.=، بحسب ما اكتشف العلماء الأمريكيون.

أثبت الباحثون التأثير المفيد للبطاطس على نظام القلب والأوعية الدموية من خلال وجود البوتاسيوم فيها. حيث يمنع هذا المعدن النادر احتباس الصوديوم في الجسم، والذي يلعب دورًا مهمًا في التحكم في ضغط الدم. في الوقت نفسه، يلاحظ الخبراء أنه من المهم ترك الطبق غير مملح.

وعلقت خبيرة التغذية الروسية، سفيتلانا إيساكوفا، على نتائج هذه الدراسة، وأوضحت أنه على الرغم من أن التغذية تلعب دورًا مهمًا في صحة الإنسان، فلا ينبغي لأحد أن ينسى الأدوية الخاصة.

وقالت بحسب صحيفة “آيف”: “ما زلت أحذر من الاعتماد فقط على البطاطس لمكافحة ارتفاع ضغط الدم. الأدوية تقلل من ضغط الدم، ولكن إدخال البطاطس المسلوقة في النظام الغذائي يساعد على التحكم في ضغط الدم ومنع ارتفاعه لدى الأشخاص الذين يميلون إلى ارتفاع ضغط الدم”.