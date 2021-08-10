انتبهوا.. هذه الأغذية ليست صحية كما نعتقد!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 01:16 مساءً - يظن البعض عند تناول الأغذية الصحية أنها مفيدة، لكنها في الواقع ليست جيدة بالنسبة لنا كما نعتقد.

وبحسب موقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي فإن هذه الأطعمة والمشروبات تشمل:

قهوة الزبدة

بعض الأطعمة التي نعتقد أنها صحية للغاية هي في الحقيقة ليست كذلك، وعلى سبيل المثال القهوة التي تمزج مع الزبدة وزيت MCT، وهو مكمل يصنع غالبا من زيت جوز الهند.

يقول المعجبون بهذه القهوة إنها تبقيهم ممتلئين لفترة أطول، وتساعد أدمغتهم على البقاء نشطة وتعزز الطاقة، والحقيقة أن بعض الأبحاث تدعم هذه الفوائد، لكن الدهون المشبعة في زيت جوز الهند والزبدة يمكن أن تزيد أيضا من نسبة الكوليسترول في الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب.

شاي كومبوتشا

”الكمبوتشا“ شاي أسود أو أخضر مخمر ويحتوي على كمية صغيرة من الكحول، أقل من معظم أنواع البيرة المصنوعة يدويا.

تشير بعض الدراسات إلى أن الكمبوتشا قد تقلل الالتهاب وتعزز صحة الأمعاء، لكن فوائده الصحية لا تزال غير واضحة إلى حد كبير، فبعض العلامات التجارية تحتوي على نسبة عالية من السكر، لذا تحقق دائما من الملصق، حيث يقول بعض الخبراء إنه يمكنك بأمان شرب 12 أونصة من الكمبوتشا يوميا. ومع ذلك، يجب على النساء الحوامل والأطفال الصغار الابتعاد عنه.

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند غني بالدهون المشبعة، وتظهر الأبحاث أنه يمكن أن يرفع نسبة الكوليسترول في الدم. لا يوجد أيضا الكثير من الأدلة على فوائده الصحية المشاعة عنه مثل فقدان الوزن والتحكم في مرض السكري من النوع 2.

حاول أن تحد من الدهون المشبعة إلى أقل من 10٪ من السعرات الحرارية اليومية. بدلا من زيت جوز الهند، جرب زيت الكانولا أو الزيتون أو الفول السوداني أو عباد الشمس، فكلها تحتوي على دهون مشبعة أقل.

منتجات خالية من الغلوتين

الغلوتين عبارة عن بروتين موجود في القمح والشعير وحبوب الجاودار. قد تعتقد أن تناول الطعام الخالي من الغلوتين هو أكثر صحة.

هذا صحيح بشكل أساسي إذا كنت تعاني من مرض الاضطرابات الهضمية (استجابة مناعية للجلوتين) أو كنت تعاني من حساسية الغلوتين.

تحتوي العديد من المنتجات التجارية الخالية من الغلوتين على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة والسكر والملح. وقد تفوتك فيتامينات ب والحديد التي غالبا ما تضاف إلى القمح. ولا يساهم النظام الغذائي الخالي من الغلوتين في مساعدتك على إنقاص الوزن.

الحليب الطازج

يقول البعض إن هذا الحليب غير المعالج يمنع الربو والحساسية والسرطان وأمراض القلب، لكن هذه الادعاءات مضللة.

كما أن الحليب الخام يحمل جراثيم مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا، التي يمكن أن تجعلك مريضا أو حتى تقتلك. ويحتوي الحليب المعالج أو المبستر على نسبة أقل من فيتامين سي، لكن الحليب الخام ليس مصدرا رئيسيا لهذا الفيتامين.

بشكل عام، يحتوي الحليب المبستر على فوائد غذائية مماثلة للحليب الخام دون أي مخاطر على صحتك.

العصائر

تحتوي بعض العصائر التي يتم شراؤها من المتجر على الكثير من السكر المضاف، والقليل من الفاكهة والخضراوات الطازجة أو قد لا تحوي ذلك مطلقا، إضافة إلى ما يصل إلى 910 سعرات حرارية في الوجبة الكبيرة.

حاول تخطي هذه المنتجات وقم بإعدادها بنفسك. ركز أيضا على الأطعمة الكاملة، مثل اللفت أو السبانخ الصغيرة لتعزيز استهلاك الخضار، والحليب قليل الدسم أو الزبادي للبروتين، والقليل من الفاكهة الطازجة أو المجمدة للألياف والحلاوة.

جرانولا

قد تبدو الجرانولا صحية لأنها مصنوعة من الشوفان الغني بالألياف. لكن العديد من العلامات التجارية تحتوي على زيت جوز الهند وكميات كبيرة من السكر المضاف.

اصنع جرانولا بنفسك من الشوفان الملفوف، واللوز المقطع، وجوز الهند المبشور. اخلطها مع القليل من زيت الكانولا وشراب القيقب.

ضعه على صينية خبز ويوضع في فرن بدرجة حرارة 250 درجة لمدة 75 دقيقة. اتركه يبرد، واحفظه في وعاء محكم الغلق.

الأطعمة المصنعة الخالية من الدهون

بعض الأطعمة الخالية من الدهون، مثل الزبادي العادي والحليب الخالي من الدسم، أكثر صحة. لكن في كثير من الأحيان، تحتوي المنتجات الخالية من الدهون على سكر مضاف أو شراب الذرة.

يحتوي العديد أيضا على إضافات كيميائية لتعويض الدهون المفقودة. أنت بحاجة للدهون في نظامك الغذائي من أجل الطاقة ومساعدتك على امتصاص الفيتامينات. تجنب الدهون المشبعة والمتحولة، لكن لا تخف من النوع الصحي الموجود في المكسرات والبذور والأفوكادو والأسماك مثل السلمون والسردين.

معززات الطاقة

تعتبر معززات الطاقة وجبة خفيفة سريعة وذات سمعة صحية. لكن الكثير منها مليء بالسكر والدهون المشبعة والوظائف الإضافية المصنعة.

ابحث عن المعززات بقائمة قصيرة من المكونات مثل المكسرات والفواكه المجففة والبذور والشوكولاتة الداكنة. وتذكر أنها وجبات خفيفة وليست بدائل للوجبات. استهدف أقل من 300 سعرة حرارية في وجبات الطاقة.