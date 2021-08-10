10 فوائد لزيت حبة البركة في تعزيز المناعة ومقاومة الأمراض 

بيروت - نادين محمد -



معظم الأمراض هي انعكاس لنمط الحياة الذي نعيشه حاليًا. نتعرض لهواء ملوث وطعام غير معلوم المصدر، والحياة تمنحنا فرص محدودة لنمط الحياة الصحية.



وسط هذا نحن في أمس الحاجة لعناصر تعزز المناعة وتمكنا من مواجهة هذا الكم من الملوثات. من بين معززات المناعة الطبيعية هي حبة البركة، المعروفة من اسمها بتأثيرها الايجابي وفوائدها على الصحة.

​

اقرئي أيضا : فوائد مذهلة لزيت حبة البركة



زيت الحبة السوداء (المعروف أيضًا باسم زيت كالونجي)هو أحد أفضل المكونات النباتية في تعزيز المناعة بشكل طبيعي. يحتوي زيت حبة البركة على مجموعة من الفوائد الغذائية مثل الأحماض الدهنية ، الأوليك ، اللينوليك ، البالمتيك ، الأحماض الدهنية ، والميريستيك وجميع هذه الأحماض تحتوي على مستويات عالية من النيجيلون ، الثيموكينون ، الفيتامينات ، المعادن ، مضادات الأكسدة ، والجزيئات النشطة الأخرى.

​

كيف يساعد زيت الحبة السوداء في تقوية المناعة؟

١- زيت الحبة السوداء له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات؛ وهو غني بالأحماض الدهنية الأساسية ويساعد على محاربة الجذور الحرة.

٢- له خصائص مناعية هائلة كما أنه يعزز إنتاج الخلايا الدفاعية الطبيعية

٣- يساعد في تخفيف مشاكل المعدة مثل عسر الهضم والغازات.

​

٤- يساعد في علاج الإمساك ومن المعروف أنه فعال في الوقاية من المراحل المبكرة من سرطان القولون.

ه- يساعد في خفض ارتفاع ضغط الدم

٦- يمكن أن تساعد الأحماض الدهنية الموجودة في زيت الحبة السوداء على تقليل كمية الكوليسترول السيئ وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

٧- يحميك من السمنة لأن الأحماض الدهنية الموجودة في زيت الحبة السوداء تعزز فقدان الوزن وتمنع السمنة لأنها تحفز نظام التمثيل الغذائي.

​

٨- الوقاية من السرطان، نظرًا لمضادات الأكسدة الموجودة في زيت الحبة السوداء ، يمكن أن يساعد في منع تكوين الأورام السرطانية. وذلك لأن مضادات الأكسدة تحارب الجذور الحرة التي تساعد الخلايا السرطانية على النمو.

٩- يمنع الالتهابات البكتيرية، يحتوي هذا الزيت على خصائص مضادة للجراثيم يمكن أن تساعد جسمك على محاربة أي عدوى بكتيرية.

١٠- يقي من مرض السكري، يُعرف زيت الحبة السوداء بتعزيز وظيفة البنكرياس واستبدال خلايا بيتا في جسمك. يقطع هذان العاملان شوطًا طويلاً في الوقاية من مرض السكري من النوع 1 والنوع 2 .

​



