وفاة مغنية ماليزية متأثرة بكورونا بعد أيام من ولادتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفيت مغنية ماليزية شهيرة جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد أيام قليلة من ولادتها لطفلها الرابع.

دخلت سيتي سارة رئيس الدين، الحامل في الشهر الـ8، والتي عانت انخفاض في مستويات الأكسجين، في غيبوبة مستحثة (عبارة عن تخدير عميق يتم إجراؤه للمساعدة في تعافي المريض شديد الخطورة) حتى يمكن ولادة طفلها عن طريق الجراحة.

وعلى الرغم من عدم حمل الفنانة طفلها، فإن الأطباء نجحوا في إنقاذ الصبي، وفقاً لشبكة "بي بي سي" البريطانية.

وقال زوجها الممثل الكوميدي شويب سيباهتو للصحفيين المحليين إنه أجرى مكالمة فيديو أخيرة معها قبل وفاتها، حيث كانت الدموع تنهمر على خديها، و"سيكون الأمر مجرد تحدي لي وصعب للغاية في أن أخبر أطفالي الـ3 بوفاة والدتهم".





وبالإضافة إلى المولود الجديد، للزوجين 3 أطفال أكبر سناً تتراوح أعمارهم ما بين 6 و10 أعوام، وقالت التقارير إن جميع أفراد الأسرة ثبتت إصابتهم بـ Covid-19 في 25 يوليو الماضي، بعد التقاطهم له من مساعدهم المنزلي.

وفي الأيام التالية لثبات إصابتهم بالفيروس التاجي، شاركت المتوفاة مقاطع فيديو على حسابها على "أنستقرام" تظهر بكاء أطفالها بعد إجراء اختبارات "كوفيد-19"، والتي وصفتها بأنها صعبة المشاهدة.

وأثرت أخبار وفاتها في المعجبين، إذ شاركوا حزنهم عليها عبر الإنترنت، كما قدم ملك وملكة ماليزيا تعازيهما لعائلتها.





وكتب القصر الملكي الماليزي في منشور على "فيسبوك": "أعرب أصحاب الجلالة أيضاً عن حزنهم على وفاتها، وتمنى أن تتحلى أسرتها بالصبر والصمود لمواجهة هذه الخسارة".

تأتي وفاة رئيس الدين في الوقت الذي تخفف فيه ماليزيا قيود فيروس كورونا المستجد على الذين حصلوا على التطعيم الكامل ضد الفيروس التاجي، حتى في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأسوأ موجة لها.



