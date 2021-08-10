شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد السباحة للحوامل..تحمى طفلك من المشاكل العصبية وتحسن مزاجك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرغب العديد من الأمهات الحوامل من ممارسة السباحة خلال فترة الحمل، لكن يخشى بعضهن من المخاطر التي قد تحدث من ممارستها لذا يعزفن عنها، في المقابل كشف تقرير نشر في موقع Dkrhealthbenefits، عن الفوائد التي يحصل عليها الأمهات عند ممارسة هذا التمرين خلال فترة الحمل الشاقة.

ومن أبرز الفوائد الصحية لممارسة السباحة خلال فترة الحمل مايلى:

1.تعزيز اللياقة البدنية

تسهم السباحة خلال الحمل في استخدام كافة عضلات جسمك وبالتالي تزيد من تدفق الأكسجين لكل أنحاء جسمك مما يساعدك على تعزيز لياقتك البدنية.

2. تحسين المزاج

السباحة لمدة 30 دقيقة تساعد على تحسين حالتك المزاجية وزيادة هرمونات السعادة خاصة أن فترة الحمل تزيد من شعورك بالتوتر والقلق.

3. تحسين صحة العظام والمفاصل

تعتبر السباحة نوعًا من الأنشطة ذات التأثير المنخفض، لذا فإنها تساعدك في تحسين صحة عظامك والوقاية من هشاشة العظام وتقوية المفاصل خلال فترة الحمل.

4. الوقاية من تورم الكاحل والقدم

يساعدك غمر أطرافك في الماء على دفع السوائل من أنسجتك مرة أخرى إلى عروقك،كما أنه يساعد الدورة الدموية في منع تجمع الدم في الأطراف السفلية.

5. الوقاية من ارتفاع درجة الحرارة

فترة الحمل تسهم في زيادة معدل التنفس وتبدأ في التعرق بمستوى أقل من الجهد، وهي إحدى طرق التكيف العديدة للجسم لحماية الجنين من ارتفاع درجة الحرارة، وتساعدك السباحة على ضبط مستويات درجات الحرارة بجسمك.

6.تقليل الغثيان

تساعد السباحة في تهدئة العضلات وتقليل الآلام الناتجة عن الوزن الزائد لبطنك.





7. زيادة قدرتك على التحمل

تسهم السباحة أثناء الحمل تعمل على تطوير الدورة الدموية ، وتزيد من توتر العضلات وقوتها .

8.حماية الطفل من المشاكل العصبية

قد تساعد السباحة في حماية الطفل من نقص الأكسجة، وهي مشكلة عصبية قد يتعرض لها الجنين.