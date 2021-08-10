شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء فوق سن الخمسين.. 9 طرق لحرق دهون البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاني العديد من النساء من زيادة كبيرة في دهون البطن عندما يتقدمن في السن، وتكون هذه المشكلة أكثر وضوحاً بعد سن الخمسين، حيث تساهم عوامل مثل انخفاض مستويات هرمون الاستروجين وانخفاض كتلة العضلات وانخفاض التمثيل الغذائي في زيادة الوزن لدى النساء مع تقدم العمر، في هذا التقرير نتعرف على 9 طرق طبيعية لحرق دهون البطن للنساء فوق سن الخمسين، بحسب موقع swaay.

9 طرق طبيعية لحرق دهون البطن للنساء فوق سن الخمسين1. تدريبات القوة والتمارين الهوائية "الأيروبيكس"

بعد بلوغ المرأة الخمسين من العمر، تقل كتلة عضلاتك وقوتها كل عام، يمكن أن يؤدي فقدان الكتلة العضلية إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

وتعمل تمارين القوة على تحسين قوة العضلات والحفاظ على معدل التمثيل الغذائي لديك، كما تحافظ تمارين الأيروبيك على ارتفاع معدل ضربات قلبك دون الحاجة إلى القيام بأي شيء مكثف للغاية ويزيد من التمثيل الغذائي ويساعدك على التخلص من دهون البطن.

2. قللي من السكر

في حين أنه من غير الممكن تجنب السكر تمامًا، يجب عليكِ بالتأكيد تقليل استهلاك السكر إذا كنتِ ترغبين في تقليل دهون البطن.

بعد سن الخمسين، تكون النساء الأكبر سنًا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 لأن انخفاض مستويات هرمون الاستروجين يمكن أن يزيد من مقاومة الأنسولين.

وبالتالي من المهم أن تراقب كمية السكر التي تتناولها وأن تحد من تناول السكريات المضافة والمكررة قدر الإمكان.

3. أضيفى نسبة عالية من البروتين في نظامك الغذائي

تأكدى من تناول نظام غذائي غني بالبروتين من أجل إبطاء فقدان العضلات المرتبط بالعمر، وأدخلى الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البقوليات والأسماك وفول الصويا واللحوم الخالية من الدهون في نظامك الغذائي.

تتمتع النساء الأكبر سنًا بمتطلبات بروتين أعلى من النساء الأصغر سنًا، ويمكن أن يساعد تناول البروتين الجيد على إنقاص الوزن ومنع زيادة الوزن بسرعة.

4. قللى من تناول الطعام في الخارج

تشير الأبحاث إلى أن أماكن الوجبات السريعة والمطاعم التي تقدم الطعام تقدم المزيد من الكوليسترول والدهون في وجباتها مقارنة بتلك التي تصنعها في المنزل إلى جانب ذلك ، فهي تحتوي أيضًا على الكثير من عوامل النكهة الإضافية والمكونات غير الصحية الأخرى.

تناولى الطعام بالخارج مريح ولكن إذا كنتِ ترغبين في التخلص من دهون البطن ، فمن الأفضل أن تبدأى في استثمار المزيد من الوقت في وجبات الطعام المطبوخة في المنزل.

5. تناولى الأطعمة الكاملة والخضروات الطازجة

تعتبر الوجبات الغذائية الكاملة والنباتية من أفضل الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن، قللى من تناول الطعام المصنع وادخل الأطعمة مثل المكسرات والبذور والخضروات الورقية والبقوليات والحبوب والكثير من الأطعمة الليفية في نظامك الغذائي.

6. لا تأكلي قبل النوم مباشرة

يمكن أن يؤدي تناول وجبة دسمة قبل الخلود إلى النوم مباشرة إلى زيادة مستويات السكر في الدم مما قد يتعارض مع نومك.

يحدث الهضم أيضًا بشكل أبطأ في الليل، لذلك هناك فرص أكبر للإصابة بعسر الهضم يمكن أن يؤدي القيام بذلك باستمرار إلى زيادة الوزن.

7. احصلى على نوم جيد

يؤدي ارتفاع هرمون الجوع "الجريلين" بسبب قلة النوم إلى زيادة الوزن، لذا تأكدى من حصولك على ما لا يقل عن 7-8 ساعات من النوم كل يوم.

8. التحرك والنشاط البدنى

يمكنك القيام بذلك عن طريق إجراء بعض التغييرات في روتينك اليومي، بدلًا من استخدام المصعد، اصعدى على السلم إذا كان عليك الذهاب إلى مكان على بعد عدة بنايات، فامشي بدلاً من استدعاء سيارة أجرة أو القيادة ويمكن أن تساعدك هذه التغييرات البسيطة على إنقاص الوزن والحفاظ على لياقتك.

9. الصيام المتقطع

في الصيام المتقطع، تأكلين الطعام فقط خلال فترات محددة في اليوم، النوع الأكثر شيوعًا هو المكان الذي تتناول فيه جميع وجباتك في غضون 8 ساعات والصيام لمدة 16 ساعة بعد ذلك.

وهناك العديد من الدراسات التي تظهر أن الصيام المتقطع يساعدك على إنقاص الوزن بشكل أسرع.