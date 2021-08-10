شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تصاب الحوامل بالسكرى؟.. وكيف يمكن السيطرة على المرض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سكرى الحمل من أخطر المضاعفات التى تلاحق الأمهات خلال هذه الرحلة الشاقة، فهو حالة مزمنة تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وتصاب حوالي 1 من كل 10 سيدات بهذا المرض، الذى قد يتلاشى عقب الولادة أو يستمر مع البعض طيلة حياتهن.

وأرجع الخبراء أسباب الإصابة بسكرى الحمل إلى التقلبات الهرمونية أثناء الحمل،التى يمكن أن تجعل من الصعب على الجسم استخدام الأنسولين بشكل فعال، والأنسولين هو هرمون ينظم نسبة السكر في الدم، طبقا لما ورد في موقع إنسايدر.



1.زيادة الوزن وذكر التقرير أن معظم حالات سكري الحمل تحدث في وقت لاحق من الحمل ، ولهذا يتم فحص النساء بين 24 و 28 أسبوعًا، وذلك عندما تنتج المشيمة المزيد من الهرمونات ، بما في ذلك اللاكتوجين المشيمي البشري (HPL) ، والتي قد تتداخل مع استخدام الأنسولين، ويمكن أن تصاب أي امرأة حامل بسكري الحمل، لكن هناك بعض عوامل الخطر التى تزيد من احتمالية الإصابة به ، مثل:1.زيادة الوزن وجدت دراسة سابقة أن النساء ذوات الوزن الزائد كن أكثر عرضة بمرتين من النساء ذوات مؤشر كتلة الجسم السليم للإصابة بسكري الحمل ، في حين أن النساء البدينات أكثر عرضة بأكثر من ثمانية أضعاف.



3.الاختلال الهرموني خطر الإصابة بسكري الحمل يزداد مع تقدم العمر من 25 إلى 40 عامًا ، فى حين تتعرض الأمهات اللاتي تتراوح أعمارهم بين 35 و 40 عامًا للخطر الأكبر.3.الاختلال الهرموني يمكن أن تؤدي الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض (PCOS) ، وهي اختلال هرموني ، إلى زيادة خطر الإصابة بسكري الحمل بما يصل إلى أربع مرات. 4.تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري النساء اللواتي لديهن تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري أكثر عرضة للإصابة به أثناء الحمل.

2.تقدم العمر

وتكمن مخاطر سكري الحمل فى انه قد يعرض الأم والطفل لخطر متزايد لمضاعفات الحمل، مثل عسر ولادة الكتف ، وقد يواجه الأطفال أيضًا صعوبة في تنظيم نسبة السكر في الدم لديهم ، وقد يحتاجون إلى العناية في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، بجانب زيادة خطر الولادة المبكرة.

وذكر الخبراء، أن أبرز الوسائل لضبط مستويات السكر أثناء الحمل اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي البروتين للتحكم في نسبة السكر ، بجانب ممارسة التمارين المعتدلة، مثل المشي السريع.