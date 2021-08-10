صحة ورشاقة

أعلى معدل إصابات في 6 أشهر.. "دلتا كورونا" تتوحش بأمريكا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

ارتفعت إصابات فيروس كورونا ومعدل دخول المستشفيات للعلاج منها بالولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 6 أشهر بسبب الانتشار السريع لسلالة "دلتا" المتحورة في أجزاء من البلاد ما زالت معدلات التطعيم فيها منخفضة.

 

ويشير إحصاء لـ"رويترز" استند إلى بيانات الصحة العامة إلى أن متوسط الإصابات بكوفيد-19 بلغ في 3 أيام على التوالي مئة ألف إصابة على مستوى البلاد بزيادة نسبتها 35% خلال الأسبوع المنصرم.

 

وسجلت ولايات لويزيانا وفلوريدا وآركنسو أكبر عدد من الإصابات.

 

وارتفع معدل دخول المستشفيات لتلقي العلاج من آثار كورونا 40%، وسجلت الوفيات زيادة نسبتها 18% في الأسبوع المنصرم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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