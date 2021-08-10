أعلى معدل إصابات في 6 أشهر.. "دلتا كورونا" تتوحش بأمريكا

محمد الفلاح - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

ارتفعت إصابات فيروس كورونا ومعدل دخول المستشفيات للعلاج منها بالولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 6 أشهر بسبب الانتشار السريع لسلالة "دلتا" المتحورة في أجزاء من البلاد ما زالت معدلات التطعيم فيها منخفضة.



ويشير إحصاء لـ"رويترز" استند إلى بيانات الصحة العامة إلى أن متوسط الإصابات بكوفيد-19 بلغ في 3 أيام على التوالي مئة ألف إصابة على مستوى البلاد بزيادة نسبتها 35% خلال الأسبوع المنصرم.

وسجلت ولايات لويزيانا وفلوريدا وآركنسو أكبر عدد من الإصابات.

وارتفع معدل دخول المستشفيات لتلقي العلاج من آثار كورونا 40%، وسجلت الوفيات زيادة نسبتها 18% في الأسبوع المنصرم.