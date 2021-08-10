كورونا يضرب أستراليا بـ"قفزة إصابات".. حصيلة قياسية في سيدني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت سيدني، الثلاثاء، حصيلة قياسية لعدد الإصابات بكوفيد-19 فيما تحاول المدينة جاهدة وقف انتشار الوباء.

وسجّلت ولاية نيو ساوث ويلز 356 إصابة جديدة، وهو أعلى عدد إصابات يومية بفيروس كورونا منذ بدء تفشي وباء كورونا.

وفي سيدني، كبرى مدن البلاد، دخل أكثر من 5 ملايين شخص أسبوعهم السابع من الحجر.

ومنذ عودة انتشار الوباء منذ شهرين تقريبا، سجّلت 5805 إصابات و32 وفاة في نيو ساوث ويلز.

وقالت رئيسة وزراء الولاية جلاديس بيريجيكليان: "استراتيجيتنا هي الاقتراب قدر الإمكان من (إصابات) الصفر.. لكننا للأسف شهدنا زيادة في عددها في الأيام الأخيرة".

ومدينة بايرون باي الساحلية هي أحدث مدينة تفرض فيها التدابير الصحية، بعد المناطق المحيطة بنيوكاسل وتاموورث اللتين فرض على سكانهما حجر لمدة أسبوع بعد زيارة أحد سكان سيدني وهو مصاب بكوفيد-19 هاتين المدينتين.

وفي ملبورن، ثاني مدن البلاد، دخل سكانها البالغ عددهم 5 ملايين نسمة للمرة السادسة حجرا صحيا منذ بدء تفشي الوباء بعد اكتشاف بؤرة الأسبوع الماضي.

وتلقى ما يزيد قليلا على 20% من الأستراليين جرعتين من اللقاح، بسبب مشكلات في الإمداد.

وسجلت أستراليا، البالغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، حتى الآن حوالي 37 ألف إصابة بكوفيد-19 و940 وفاة مرتبطة بالوباء.