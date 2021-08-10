إليكم 5 نصائح للحفاظ على أظافر نظيفة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 10:17 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 10 - أغسطس - 2021 8:33 صباحًا

للحفاظ على الصحة العامة وتجنب انتقال الجراثيم منها إلى الفم أثناء تناول الطعام، تُعتبر نظافة الأظافر أمراً ضرورياً.

وفي ما يلي 5 نصائح مهمة للحفاظ على أظافر نظيفة وصحية وقوية، وفق ما أوردت صحيفة “إنديان إكسبرس”:

الحفاظ على الأظافر جافة

يجب الحرص على إبقاء أظافرك جافة في جميع الأوقات، خصوصًا أظافر قدميك، نظرًا لأن القدمين أكثر تعرّضًا للماء، وبذلك تصبح الأظافر أكثر عرضة للتلف لأن البيئة الرطبة تساعد على تكوين خلايا الجلد الميتة والبكتيريا المعدية مما يؤدي إلى تراكم الأوساخ، وحاولي أيضًا عدم ارتداء الأحذية الجلدية المغلقة طوال اليوم، لأنها ستمنح الفطريات موطنًا مثاليًا لتزدهر.

استخدام مسحوق مضاد للفطريات

ضعي مسحوقًا مضادًا للفطريات مرة واحدة في اليوم حول أظافرك لمنع العدوى وإذا لم يتوفر المسحوق المضاد للفطريات، فيمكنك أيضًا استخدام بودرة التالك العامة أو رذاذَ مزيلِ العرقِ لإبعاد الفطريات.

التشذيب المنتظم

قصي أظافرك أسبوعيًا أو كل أسبوعين اعتمادًا على مستوى نموها، حيث توفر الأظافر الطويلة مساحة آمنة لجميع أنواع البكتيريا، وبسبب الرطوبة تصبح أظافرك ناعمة قليلاً ويسهل ثنيها أو كسرها؛ لذلك تأكدي من إبقائها قصيرة وناعمة الحواف.

تجنّب الأدوات المدببة للتنظيف

من الشائع جدًا بين النساء استخدام أدوات طويلة مدببة للتنظيف الدقيق أسفل الأظافر وهذا يمكن أن يؤدي إلى خلق فجوة بين قاعدة الظفر والظفر، مما يسمح بفتح الباب للإصابة بالحكة والالتهابات. بدلاً من ذلك يمكنك استخدام فرشاة الأظافر لفركها برفق.

استخدام الطبقة الأساسية لطلاء الأظافر

امنحي أظافرك عناية إضافية باستخدام طبقة أساسية قبل وضع طلاء الأظافر، حيث ستضيف طبقة واقية تقوي أظافرك، وفي أثناء إزالة طلاء أظافرك، استخدمي مزيلَ طلاءِ الأظافر عالي الجودة للحفاظ على سطح أظافرك ناعمًا.