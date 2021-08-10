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شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أسباب وأعراض وطرق تشخيص الأرق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لا يشعر الأشخاص الذين يعانون من الأرق بالانتعاش عند الاستيقاظ من النوم أيضا، وهذا يمكن أن يؤدي إلى التعب وأعراض أخرى، فى التقرير التالى نتناول أسباب وأعراض وطرق وتشخيص الأرق، وفقا لما ذكره موقع "onlymyhealth".
ما هي أسباب الأرق؟
هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسبب الأرق ، مثل توقف التنفس أثناء النوم وتشمل الأسباب الأخرى السمنة والاكتئاب والتوتر والقلق وعوامل نفسية وفسيولوجية أخرى.
ماهى أعراض الأرق؟
الأرق شائع أثناء الحمل فتقلبات الهرمونات والغثيان والحاجة المتزايدة للتبول هي بعض التغيرات الجسدية التي قد تبقيك مستيقظًا في بداية الحمل، ويمر الجسم بالعديد من التغييرات مثل التمثيل الغذائي النشط وزيادة هرمون بروجستيرون لذا من الطبيعي أن تتغير أنماط نومك أيضا.
هل النساء أكثر عرضة من الرجال للأرق؟
النساء قد يعانين من مشكلات نفسية أخرى تؤثر بدورها على النوم، تواجه العديد من النساء أيضًا العنف المنزلي والعنف الذي يؤثر على صحتهن العقلية.
كيف يشخص الطبيب الأرق؟
سجل المريض هو أول ما يشير إليه الطبيب عند اكتشاف ما إذا كان الشخص يعاني من الاضطراب ، حيث لن يطلب الشخص المساعدة الطبية إذا لم يكن يعاني من مشكلة في النوم، ثم ينظر الطبيب في جوانب أخرى لمعرفة السبب وراء ذلك ، مثل ما إذا كان الشخص يعاني من توقف التنفس أثناء النوم ، والاكتئاب ، والتوتر ، والقلق ، وما إلى ذلك.
ما هي طرق للحصول على نوم أفضل؟
- اتبع روتينا ، أي حاول الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في وقت محدد.
- ابتعد عن الشاشة قبل وقت النوم حيث أن الضوء الأزرق المنبعث منها يعبث بإيقاع الساعة البيولوجية ، مما يؤدي إلى اضطراب النوم.
- مارسة الرياضة وتناول الطعام الخفيف في المساء.
- من الأفضل أن تقرأ كتابًا بدلا من التقلب في الفراش.
- تذكر أن الكميات المتساوية من العمل واللعب والنوم ضرورية لحياة جيدة.