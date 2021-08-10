شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أسباب وأعراض وطرق تشخيص الأرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يشعر الأشخاص الذين يعانون من الأرق بالانتعاش عند الاستيقاظ من النوم أيضا، وهذا يمكن أن يؤدي إلى التعب وأعراض أخرى، فى التقرير التالى نتناول أسباب وأعراض وطرق وتشخيص الأرق، وفقا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

ما هي أسباب الأرق؟

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسبب الأرق ، مثل توقف التنفس أثناء النوم وتشمل الأسباب الأخرى السمنة والاكتئاب والتوتر والقلق وعوامل نفسية وفسيولوجية أخرى.

ماهى أعراض الأرق؟

الأرق شائع أثناء الحمل فتقلبات الهرمونات والغثيان والحاجة المتزايدة للتبول هي بعض التغيرات الجسدية التي قد تبقيك مستيقظًا في بداية الحمل، ويمر الجسم بالعديد من التغييرات مثل التمثيل الغذائي النشط وزيادة هرمون بروجستيرون لذا من الطبيعي أن تتغير أنماط نومك أيضا.