بيروت - نادين محمد -

عشبة رجل الأسد، سميت بهذا الاسم لشبه أوراقها بأرجل الأسد، تعرف كذلك باسم لوف السباع، ذنيان جبلي، رجل السبع، عباءة السيدة، كمالية المروج، أو حاملة الندى، وهي نبتة تشبه الكركم إلى حدٍّ ما، ولونها قريب إلى لون القرفة، يكثر نموها في بلاد المغرب وأوروبا.

شاع استخدام عشبة رجل الأسد في الطب البديل، موضعياً وداخلياً لعلاج الجروح، الكدمات، التشنجات العضلية، التهاب واضطراب الجهاز الهضمي، الإسهال، احتباس السوائل وعدم انتظام الدورة الشهرية.

فوائد رجل الأسد للتنحيف



أما في ما يخص التنحيف، استخدمت عشبة رجل الأسد لهذا الغرض منذ قرون عدة، إلا أن الأبحاث التي أجريت لمعرفة فعاليتها لتنحيف الجسم، ما زالت تفتقد إلى الكثير من الأدلة التي تؤكد أو تدحض فوائد عشبة رجل الأسد للتنحيف.

بينت إحدى الدراسات التي نشرت في عام 2012 أن عشبة رجل الأسد تحتوي على نسب من حمض الكلوروجينيك Chlorogenic Acid الذي يلعب دوراً مهماً في تخفيف الرغبة من تناول الأطعمة المسببة للبدانة وفي تحفيز عمليات حرق الدهون في الجسم.

إلى ذلك يساعد شرب شاي عشبة رجل الأسد على تحسين عملية الهضم، تخفيف تشنجات المعدة، منع عسر الهضم، الانتفاخ، الإسهال... وذلك لاحتوائها على حمض الساليسيليك Salicylic Acid .

كيفية استخدام عشبة رجل الأسد للتنحيف

عشبة رجل الأسد والشمر للتنحيف

المكونات

• ملعقة كبيرة من عشبة رجل الأسد.

• ملعقة صغيرة من الشمر.

• كوب من الماء.

الطريقة

• يوضع الماء على النار حتى الغليان.

• يرفع عن النار، ثم تضاف عشبة رجل الأسد والشمر.

• يغطى الوعاء ويترك لمدة 10 دقائق حتى يختمر مشروب عشبة رجل الأسد والشمر.

• يتم تناوله 3 مرات في اليوم.





عشبة رجل الأسد والمريمية للتنحيف



المكونات

• 200 غرام من عشبة رجل الأسد.

• 200 غرام من عشبة المريمية.

• 200 غرام من الكمون المطحون.

• 200 غرام من أوراق النعناع الطازج.

الطريقة

• تمزج جميع المكونات مع بعضها البعض.

• تحفظ في برطمان نظيف.

• تؤخذ ملعقة منه وتنقع في كوب من الماء المغلي.

• يتم تناوله 3 مرات في اليوم قبل الوجبات.



أضرار عشبة رجل الأسد



تصنف عشبة رجل الأسد بأنها من الأعشاب الآمنة عند تناولها بكميات معتدلة عبر الفم، ولكن في الوقت نفسه، يفضل عدم تناولها خلال فترتي الحمل والرضاعة.

• قد تتسبب عشبة رجل الأسد بتلف في الكبد.

• يحتمل أن تضاعف عشبة رجل الأسد من نسب النزف لدى من يعانون من جلطات في الدم، أو فقر الدم أو ارتفاع في معدل ضغط الدم.

• يتوجب على من سيخضع لأي عملية جراحية أن يتجنب عشبة رجل قبل وبعد أسبوعين من موعد العملية.

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