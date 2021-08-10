شكرا لقرائتكم خبر عن آخر مستجدّات فيروس كورونا حول العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 203.13 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و459969.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 614921 35935572

الهند 428309 31969954

البرازيل 563151 20165672

روسيا 332828 6469910

فرنسا 112250 6305158

المملكة المتحدة 130320 6069362

تركيا 52196 5918540

الأرجنتين 107459 5018895

كولومبيا 122458 4838984

إسبانيا 82006 4588132.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

21 - العراق 19270 1722328

36 - الأردن 10127 777164

41 - المغرب 10335 696282

42 - الإمارات 1978 694285

45 - تونس 20931 610660

46 - لبنان 7943 571650

47 - السعودية 8345 534312