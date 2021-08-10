شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعدك المكسرات فى رحلة الدايت؟.. تمنحك الشبع وتجنبك مخاطر السمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الكثير منا عن انقاص الوزن والتخلص من بعض الكيلوجرامات والدهون المزعجة، وقد بدأ الناس في اتخاذ خيارات صحية وهي الخطوة الأولى نحو فقدان الوزن، حيث يعد الحفاظ على وزن صحي أمرًا مهمًا لأن زيادة الوزن يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية والأمراض المزمنة، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

للحصول على نتائج سريعة، يتجه الكثير من الناس إلى اتباع نظام غذائي قاسي، وهو ليس خيارًا صحيًا، لكن اتباع نظام غذائي صحي أفضل من تجويع نفسك لتفقد كيلوجرامات إضافية، وتعتبر الفواكه المجففة مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية والتى تمنحك شعورًا بالشبع والامتلاء لفترة أطول، حيث وجدت دراسات متعددة أن تناول المكسرات بانتظام يمكن أن يمنع زيادة الوزن على المدى الطويل والإصابة بالسمنة، وإليك كيف تساعدك الفواكه الجافة على إنقاص الوزن وهذه هي أفضل المكسرات التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي.

اللوز

سواء كنت تحاول إنقاص الوزن أم لا، فإن اللوز يعد إضافة رائعة لنظامك الغذائي اليومي، فوفقًا للدراسات، يمكن أن يؤدي تناول اللوز بانتظام إلى فقدان الوزن وزيادة معدل الأيض ومحاربة الكوليسترول السيئ وتقليل سلالات الدهون السيئة.

أي كمية من اللوز تساعد في إرضاء جوعك وتساعد في تقليل دهون البطن ومؤشر كتلة الجسم بشكل عام، إنها مليئة بالدهون والألياف الأحادية غير المشبعة.

الزبيب

الزبيب عبارة عن عنب مجفف يحتوي على مواد كيميائية قوية والتي لها القدرة على كبح الجوع، كما أنه يحتوي على نواقل عصبية قوية تعرف باسم GABA والتي تعمل على استقرار الشهية وإبطاء عملية الهضم والتحكم فى مستويات التوتر لديك، يُقلل الزبيب من الخلايا الدهنية في الجسم ويساعد فى التخلص من دهون البطن.



فول سوداني

الفول السوداني

يحتوي الفول السوداني على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، والتي تقلل الالتهاب في الجسم، حيث يمنح الفول السوداني قوة لجسمك ويبقيك ممتلئًا لفترة أطول، لذلك إذا كنت تشعر بالجوع، تناول كمية من الفول السوداني وتخلص من آلام الجوع بطريقة صحية.



عين الجمل

عين الجمل

يشتهر الجوز أو عين الجمل بتعزيز صحة الدماغ، ليس هذا فقط فهو محمل بالدهون غير المشبعة وبعض الأحماض الدهنية التي يحتاجها الجسم، حيث يحتوى الجوز على إنزيم مهم يخفض مستوى الكوليسترول الضار، ويحسن الهضم وينظم حركة الدهون في الجسم، مما يساعدك على إنقاص الوزن.

الجوز غني بالبروتينات والمعادن والفيتامينات وبالتالي يمنحك شعورًا بالامتلاء والشبع لفترة أطول، تزيد العناصر الغذائية الموجودة في الجوز من مستوى السيروتونين الكيميائي في الدماغ، مما يقلل من الشعور بالجوع، ولتحقيق أقصى قدر من الفوائد يمكنك تناول الجوز المنقوع.





التمر

على الرغم من أن التمر غني بالسعرات الحرارية ولكنه يحتوي على كمية جيدة من الألياف، مما يحسن الهضم ويساعدك على إنقاص الوزن، إذا كنت من محبي الحلويات فإن التمر يعد خيارًا رائعًا لإشباع رغباتك، لذلك فهو يعد خيارًا جيدًا للوجبات الخفيفة بما يفيد خطة إنقاص الوزن.