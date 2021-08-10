شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح لتقليل الانتفاخ فى أقل من 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعانى من انتفاخ البطن؟ الحل بسيط كل ما عليك فعله تعديل العادات الغذائية ، فقد يكون الانتفاخ ناتجًا عن الضائقة الهضمية بسبب تناول أطعمة معينة مثل منتجات الألبان والأطعمة المالحة والمعالجة، وعادات الأكل التي تجعلك تستنشق المزيد من الهواء.

التقرير الذى نشره موقع " eatthis" سلط الضوء على أهم النصائح لتقليل الانتفاخ في غضون 24 ساعة فقط، من خلال الاعتماد على طرق تعزيز الهضم وزيادة التمثيل الغذائي الخاص بك على طول الطريق.

1 - شرب الماء

عندما يصاب الشخص بالانتفاخ ، فالحل الأمثل شرب السوائل خاصة الماء فهى مفتاح للهضم الأفضل، وفقا لما قالته إيزابيل سميث ، أخصائية تغذية.

2 - خذ حمامًا

يعد الاسترخاء في أي حوض استحمام أمرًا رائعًا دائمًا ، وقد يساعد إضافة كوبين من ملح إبسوم الغني بالمغنيسيوم على تفريغ بطنك بشكل أكثر فعالية عن طريق سحب الماء الزائد والسموم من جسمك، يمتص جلدك أيضًا المعادن والإلكتروليت والمغنيسيوم ، مما يساعد في تقليل الالتهاب وقد يقلل من تقلصات العضلات، يمكن أن يساعد النقع في حمام ملح إبسوم لمدة 20 دقيقة في تخفيف الإمساك أيضًا ، وهو سبب آخر للانتفاخ.

3 - كل موزة

الموز مليء بالبوتاسيوم ، وهو عنصر غذائي يساعد على تنظيم توازن السوائل لتسوية انتفاخ البطن ، يعوض البوتاسيوم آثار الصوديوم في نظامك الغذائي ، وهو سبب شائع لاحتباس الماء، والموز لن يساعدك فقط على التغلب على الانتفاخ بين عشية وضحاها، وجدت دراسة نُشرت في مجلة Anaerobe أن النساء اللواتي تناولن موزة كوجبة خفيفة قبل الوجبة مرتين يوميًا لمدة 60 يومًا عانين من انخفاض بنسبة 50٪ في الانتفاخ.

4 - تجنب بعض الخضروات

على الرغم من أنها مليئة بالعناصر الغذائية المعززة للصحة ، إلا أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفودماب تحتوي أيضًا على انتفاخات البطن التي قد تساهم في انتفاخ البطن، بسبب ضعف امتصاص الكربوهيدرات والسكريات، عندما يخمر جسمك الكربوهيدرات في أمعائك فإنه ينتج غازات مما يسبب الانتفاخ، تجنب تناول كميات كبيرة من الخضروات مثل " البصل الأبيض –الخرشوف-البروكلي –القرنبيط- الكرنب"

5 -لا تمضغ اللبان

لا يتسبب مضغ اللبانفي ابتلاع الهواء المنتفخ للبطن فحسب ، ويحتوي اللبان على كحول السكر والمحليات الاصطناعية مثل السوربيتول والإكسيليتول، نظرًا لأن كحول السكر لا يمتصه جسمك ، فقد يسبب عدم الراحة والانتفاخ.

6- تناول العشاء في وقت مبكر

أصبح الصيام المتقطع شائعًا على مر السنين لفوائده في إنقاص الوزن المدعومة علميًا. بالنسبة لمعظمنا ، لا يبدو عدم تناول الطعام لمدة 16 ساعة في اليوم أمرًا واقعيًا، كلما تمكنت من إطالة فترة الصيام ، قل عدد السعرات الحرارية التي تتناولها، وكلما قلت السعرات الحرارية التي تستهلكها ، قلت فرصتك في تناول شيء يؤدي إلى انتفاخ معدتك.

توقف عن تناول الطعام بحلول الساعة 7 مساءً أو 8 مساءً ليلاً ، وقم بتأجيل تناول الإفطار قليلاً في اليوم، تأكد من أن لديك 12 ساعة على الأقل بين وجبتك الأخيرة الليلة ووجبتك الأولى غدًا.

7- تناول وجبة فطورغنية بالبروتين

ابدأ يومك بتناول البروتين، وجبة الإفطار الغنية بالبروتين ستمنع حوادث الطاقة المفاجئة في منتصف الصباح أو في وقت مبكر من بعد الظهر والتي تجعلنا نصل إلى هزة سريعة من الطاقة من خلال الأطعمة فائقة المعالجة التي تحتوي على مكونات عالية في تحفيز الانتفاخ مثل الصوديوم الزائد.

8- اصنع شاي الزنجبيل

كيف تقلل الانتفاخ وتنشط عملية التمثيل الغذائي؟ حاول إيقاظ أحشائك من خلال بدء الصباح بفنجان من شاي الزنجبيل، سيساعد هذا المشروب السريع على تحسين الهضم وتعزيز حركات الأمعاء ، وفقا لدراسات عديدة ، الزنجبيل ، كان يستخدم تقليديا لتخفيف آلام المعدة ، يمنع العديد من الجينات والإنزيمات في الجسم التي تعزز الالتهابات المسببة للانتفاخ.

9-تناول عدة وجبات صغيرة

للحفاظ على سرعة التمثيل الغذائي لديك طوال اليوم ، ركز على الوجبات الخفيفة الصغيرة المليئة بالبروتين والألياف أو الوجبات الصغيرة كل 3 إلى 4 ساعات.

10- تخطي فنجان القهوة الصباحية



بقدر ما نحب فوائد القهوة ، فإن شربها عندما تحاول التخلص من انتفاخ البطن في غضون 24 ساعة أو أقل يعد أمرًا محظورًا، وقد أكد أخصائيو التغذية أن تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر أو الكافيين يسبب الجفاف.