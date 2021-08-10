شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات منزلية لقشرة الشعر.. استخدمى جل الصبار واللبن الرائب وخل التفاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر قشرة الشعر مشكلة تؤرق بعض الناس خاصة إذا كانت منتشرة بشكل يجعلها ملفتة لأنظار الناس مما يسبب مواقف محرجة للشخص الذى يعانى منها، وهناك علاجات منزلية بسيطة يمكنك من خلالها التخلص من قشرة الشعر بشكل طبيعى، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

زيت شجرة الشاي

غني بالخصائص المضادة للميكروبات التي قد تساعد في التخلص من قشرة الرأس، كل ما عليك فعله هو تخفيف زيت شجرة الشاي عن طريق إضافة 2-3 قطرات من زيت زيت جوز الهند قبل وضعه مباشرة على فروة الرأس.

زيت جوز الهند

يحسن زيت جوز الهند ترطيب البشرة ويمنع جفافها الذي يسبب قشرة الرأس، ضعى زيت جوز الهند على شعرك بانتظام ليلًا قبل غسله فى الصباح.

جل الصبار

الخصائص المضادة للبكتيريا الموجودة في هلام الصبار مفيدة في علاج قشرة الرأس، فقط ضعي الجل برفق على فروة الرأس والشعر واتركه لمدة 30 دقيقة، ثم استخدم شامبو خفيف لشطف الجل وكرر هذه العملية مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

خل التفاح

خل التفاح يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة، خففى 3 ملاعق كبيرة من خل التفاح بالماء واملأى زجاجة شامبو فارغة، ثم قومى برشه مباشرة على شعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسله بشامبو خفيف.

صودا الخبز

صودا الخبز لها خصائص مضادة للفطريات وهي مفيدة في علاج قشرة الرأس، جربى وضع صودا الخبز مباشرة على الشعر المبلل ودلك فروة الرأس جيدًا، اتركيه لمدة دقيقة أو دقيقتين ثم استمرى في غسل الشعر بالشامبو كالمعتاد.

زيت النيم

لاستخدام زيت النيم فى التخلص من قشرة الرأس بشكل طبيعي، عليك تخفيف زيت النيم بزيت اللوز والتدليك بلطف في جذور الشعر وفروة الرأس واتركه لمدة 30 دقيقة قبل غسل الشعر.

يعتبر عصير الليمون حامضيًا وبالتالي يعمل على تكسير الفطريات المسئولة عن التسبب في قشرة الرأس، فقط دلكى فروة الرأس بملعقتين كبيرتين من عصير الليمون واتركيها لمدة دقيقة، ثم اخلطى ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع كوب من الماء واشطفى الشعر به قبل غسله بعد ذلك بشامبو خفيف.

اللبن الرائب

ضعى اللبن الرائب على شعرك بما في ذلك فروة الرأس واتركيه يجف لمدة ساعة، وفى غضون ساعة قومى بشطفه جيدًا بالشامبو.

بذور الحلبة

انقعى بذور الحلبة في الماء طوال الليل، وفي الصباح قومى بهرس تلك البذور لعمل عجينة ثم اخلط ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون معها، ثم ضعى المعجون على فروة رأسك واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسله باستخدام شامبو خفيف.