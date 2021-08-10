شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد للخيار.. أبرزها إنقاص الوزن وترطيب الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخيار غنى بالفيتامينات والمعادن، ويعد مصدرًا للألياف الغذائية، وهناك العديد من الفوائد الصحية المرتبطة بتناول الخيار فهو مصدر لترطيب الجسم لمحتواه العالى على الماء، كما يساعد في عملية إنقاص الوزن، ولكن هناك بعض الآثار الجانبية الأخرى التي يجب توخي الحذر بشأنها، خاصة إذا كنت تعاني من أي مشاكل في المعدة، إليك ما تحتاج إلى معرفته بحسب ما نشره موقع " eatthis".

1- يساعد في منع مرض السكري:

عند محاولة تجنب مرض السكري، من الأفضل البدء في ضبط نظامك الغذائي، تجنب الكربوهيدرات عالية المعالجة، وتجنب المشروبات السكرية، والحد من اللحوم الحمراء، ومن المهم أيضًا البدء في تناول المزيد من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض GI هو رقم مخصص لأطعمة مختلفة، يتراوح من صفر إلى 100، وكلما ارتفع مؤشر نسبة السكر في الدم، زاد ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناوله، ويسجل الخيار مؤشرا لنسبة السكر في الدم يبلغ 15، مما يجعله طعام يحتوي على نسبة قليلة نسبيًا.

يمكن أن يساعد تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض في تقليل مقاومة الأنسولين، مما يساعد بدوره في تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، وفقًا لمجلة التغذية.

2- يرطب الجسم :

كل ما تحتاجه لتكون أكثر ترطيبًا هو تناول بعض شرائح الخيار والاستمرار في شرب الماء ، لكن هذا لا ينتقص من كون الخيار مصدرًا للترطيب، فهو يحتوى على أكثر من 95٪ ماء مما يعني أنه بالإضافة إلى وجبة خفيفة ، فإنك تحصل أيضًا على الماء أثناء تناول الخيار.

3 - يساعد فى إنقاص الوزن:

هناك عدد من الطرق التي يتخذها الأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن عندما يتعلق الأمر بإجراء تعديلات على وجباتهم الغذائية، إحدى الخطوات التي يجب اتخاذها هي إضافة الخيار، لأنه غذاء صحي يساعد على تعزيز فقدان الوزن.

لا يوجد سوى 16 سعرة حرارية في كوب واحد من الخيار، مما يعني أن الطعام يحتوي على كثافة طاقة منخفضة، وفقًا لدراسة حول العناصر الغذائية التي تركز على كثافة الطاقة الغذائية، هناك صلة بين استهلاك الأطعمة ذات الكثافة المنخفضة للطاقة وفقدان الوزن.

4 يساعد فى منع الإمساك:

يحتوى الخيار على الماء والألياف والتي قد تساعد على منع الإمساك، وتوصي كلية الطب بجامعة ولاية بنسلفانيا بإضافة الخيار إلى مجموعة متنوعة من الأطباق للمساعدة في تخفيف الإمساك.

5 يسبب الغازات :

في حين أن من إيجابيات تناول الخيار أنه يمكنك تجنب الإمساك، إلا أن الجانب السلبي هو أن الخيار يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة الغازات.

وفقًا لجامعة كاليفورنيا يحتوي الخيار على cucurbitacin ، فهو مركب موجود في الفواكه والخضروات الأخرى بما في ذلك القرع والبطيخ وهو سبب للغازات وعسر الهضم.

6 - يمنع الانتفاخ:

بفضل محتواها العالي من الماء، يعد الخيار رائعًا في الحفاظ على رطوبتك، ولكنها أيضًا رائعة في المساعدة على التخلص من احتباس الماء الزائد أيضًا، مما يعني أنك ستتجنب الانتفاخ بعد تناول الخيار.

وقالت أخصائية التغذية ليزا ريتشاردز، إن الخيار غني بالعناصر الغذائية المحددة التي تساعد في القضاء على احتباس الماء والالتهابات والانتفاخ.