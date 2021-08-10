شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علاجات منزلية لتساقط الشعر.. منها عصير البصل والشاى الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من العلاجات المنزلية التي تم استخدامها لتساقط الشعر، يمكنك تجربة هذه العلاجات للحصول على تلك الخصلات الصحية بشكل طبيعي للشعر، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

عصير البصل

خذى بصلة وامزجها لاستخراج عصيرها، استخدمى قطعة قطن لوضع العصير على فروة رأسك، اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء، يمكنك استخدام هذه الطريقة مرتين في الأسبوع، يمكنك وضع بعض بتلات الورد أو ماء الورد للتخلص من رائحة البصل السيئة.



عصير البصل

الصبار الصبار ضعى جل الصبار على فروة رأسك واتركيه لمدة ساعة تقريبًا بعد ذلك ، اشطفيه بالماء، هذا النوع من الجل يساعد على تهدئة فروة رأسك. المكسرات والبذور يمكن أن تساعد التركيبة الغذائية الكثيفة للمكسرات والبذور من أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين هـ في تعزيز نمو الشعر ومنع تساقطه.

البيض

يجب عليك إضافة البيض إلى نظامك الغذائي اليومي، يمكن تحضير أقنعة الشعر البسيطة من البيض التي يمكن أن تساعد أيضا في وقف تساقط الشعر.

الشاى الأخضر

يعتبر الشاى الأخضر غنى بمضادات الأكسدة التى تأتى من مركبات تعرف باسم الفلافانول، حيث ارتبطت بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان، وبجانب كل الفوائد الرائعة للشاى الأخضر إلا أنه يعالج أيضا تساقط الشعر ويحسن صحته ويمنع ظهور الصلع.