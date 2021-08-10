شكرا لقرائتكم خبر عن تخلصى من السيلوليت فى المنزل بالتدليك وتناول أطعمة غنية بأوميجا 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السيلوليت هو شيء يحدث لدى الأشخاص من جميع الأشكال والأحجام، ولكنها تنتسر بصورة أكبر لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة، حيث يظهر على الجسم فى صورة غمازات وينتشر بشكل كبير في منطقة الفخذ، خاصة لدى معظم النساء صغارًا وكبارًا، فهذه البشرة ذات المظهر الخافت والتي تكون عنيدة ويصعب التخلص منها، من المرجح أن يصاب أي شخص لديه أنسجة دهنية زائدة بالسيلوليت في الجسم.

ومع ذلك، في حين أن العديد من العلاجات الطبية باهظة الثمن متاحة لمساعدتك في إزالة السيلوليت في جسمك، فإن بعض العلاجات المنزلية يمكن أن تفي بالغرض دون أي آلام، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

فيما يلي.. علاجات منزلية للتخلص من السيلوليت بشكل طبيعي: التدليك

يمكن أن يساعد التدليك على تمدد أنسجة الجلد الدهنية وهى طريقة فعالة للتخلص من السيلوليت، ويمكن أن يقوم الشخص نفسه بالتدليك فى المنزل باستخدام كريمات زيتية مختلفة.

التقشير الجاف

يعتبر التقشير الجاف من أكثر الطرق فعالية وطبيعية للتخلص من السيلوليت، حيث يساعد على تحسين الدورة الدموية في الجسم ويحفز التصريف الليمفاوي والذي بدوره يقلل من السيلوليت، وذلك يتم باستخدام فرشاة ذات شعر خشن وتنظيفها ببطء ونعومة من قدميك إلى كتفيك، مع تكرار هذا الأمر بانتظام لمدة خمس دقائق مرة أو مرتين في اليوم.

مقشر القهوة

لا يعمل مقشر القهوة كمقشر رائع فحسب، بل يمكنه أيضًا زيادة عمل الدورة الدموية في المناطق التي يوجد بها السيلوليت الزائد، حيث يمكن أن يساعد التقشير والتدليك على شد الجلد المترهل المسئول عن السيلوليت، ويتم إعداد مقشر القهوة عن طريق إضافة ملعقتين كبيرة من زيت جوز الهند والسكر البني إلى 1/4 كوب من القهوة المطحونة، ثم خلطهم جيدًا لتشكيل عجينة ثم فرقها برفق على المنطقة المستهدفة.



الترطيب بشرب الماء

اشرب الكثير من الماء

يمكن أن يكون الماء وسيلة جيدة لتقليل السيلوليت في الجسم، نظرًا لأنه يساعد في تحقيق أهداف إنقاص الوزن بشكل عام، يمكنه أيضًا التحكم في تكوين السيلوليت في أجزاء مختلفة من الجسم، نظرًا لأن السيلوليت يحتوي على سموم وشرب الكثير من الماء يساعدك على التخلص من جميع السموم بجسمك مما يجعلك منتعشًا ومتجددًا ويقلل أيضًا من تكوين السيلوليت.



ترطيب البشرة

ترطيب البشرة يوميًا

العناية بالبشرة وترطيبها بشكل يومى مهم للغاية، لأنه لا يساعد فقط في الحفاظ على بشرتك ناعمة وحيوية، ولكنه يساعدك أيضًا على التخلص من السيلوليت، وذلك باستخدم المنتجات الطبيعية مثل زيت جوز الهند الذى لا يضر بالبشرة بل يساعد على شد الجلد المترهل ويقلل من محتوى السيلوليت في الجسم.



اوميجا 3

اتباع نظام غذائي غني بالأوميجا 3

تساعد العناصر الغذائية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية في تقليل كمية السيلوليت بالجسم، وبناء نظام مناعة أقوى، مما يجعل بشرتك مشدودة وغنية ونابضة بالحياة، يمكن أن يساعدك تناول الأطعمة مثل السلمون فى الحفاظ على الجسم خالٍ من السيلوليت.

موازنة الهرمونات

لتقليل السيلوليت فى الجسم من المهم للغاية موازنة هرموناتك خاصة عند النساء، حيث يمكن أن تؤدي الاختلالات الهرمونية إلى تكوين السيلوليت، وهذا يشير إلى أن الهرمونات المستقرة هى المفتاح فى الحد من تكوين السيلوليت فى الجسم.