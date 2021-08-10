شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أضرار دهون القلب وتأثيراتها السلبية على الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نسمع دائما عن دهون الكبد ودهون الجسم الذى تؤثر بشكل كبير على الصحة ولكن هنا ما يسمى بدهون القلب وهو من الحالات الخطيرة التى تؤثر على المرضى، وحسب ما ذكره موقع cnn قد يفترض الناس أن أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن فقط هم الذين يجب أن يقلقوا بشأن تأثير القلب الدهني، لكن الحقيقة أن الأشخاص النحيفين قد يعانون أيضًا من هذه الحالة التي تهدد حياتهم في بعض الأحيان.

تزيد دهون القلب من خطر الإصابة بفشل القلب وهى أكثر عند النساء منها عند الرجال، بغض النظر عن مقدار وزن الشخص على الميزان وقد قال الباحثون أن زيادة الدهون في التامور تزيد من هذا الخطر، بالإضافة إلى مخاطر الإصابة بقصور القلب المرتبطة بمؤشرات السمنة المعروفة ، مثل مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر.

كما ذكرت إحدى الدراسات، أن الحصول على وزن صحي للجسم لا يحمي بالضرورة الناس من تراكم الدهون حول القلب أو الضرر المرتبط به.

ووجدت الدراسة، أنه بغض النظر عن وزن الجسم، فكلما زادت كمية الدهون الموجودة في التامور زاد خطر الإصابة بفشل القلب، وتعتبر ممارسة الرياضة، وتناول الطعام بشكل صحيح، والحصول على نوم جيد أفضل 3 طرق للوقاية من العديد من الأمراض.

كيف تقلل من فرص إصابتك بالقلب الدهني؟

يقول الخبراء إن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام أمران أساسيان لإدارة الدهون الزائدة في التامور، ويمكن أن تساعد هذه العادات في منعها من التطور في المقام الأول.

ومن المهم اتباع نظام غذائي صحي للقلب يركز على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة الغنية بالألياف والمأكولات البحرية والمكسرات والبقوليات والبذور، بالإضافة إلى تناول عدد قليل من الوجبات الخالية من اللحوم أسبوعيًا ودمج المأكولات البحرية الغنية بأوميجا 3 في وجبتين على الأقل في الأسبوع.

وتقلل التمارين من إجمالي كمية الدهون في الجسم، بما في ذلك كمية الدهون حول القلب.

وتوصي إرشادات النشاط البدني الحالية الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية بالحصول على 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا من الأنشطة الهوائية المعتدلة الشدة، مثل المشي السريع، أو 75 دقيقة من أنشطة مثل الجري أو ركوب الدراجات.