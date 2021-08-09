سويسرا تتيح تطعيم الفئة العمرية 12-17 عاماً بلقاح "موديرنا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الهيئة الصحية السويسرية، الإثنين، أنها وافقت على استخدام لقاح "موديرنا" المضاد لكورونا للذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً.

يأتي ذلك بعد أن أعطت بالفعل الضوء الأخضر مطلع يونيو/حزيران لتطعيم المراهقين بلقاح "فايزر/بيونتيك".

وقالت "سويس ميديك" في بيان إنها أعطت موافقتها على أساس دراسة أجريت على 3732 طفلاً من هذه الفئة العمرية وأظهرت رد فعل مناعياً مماثلاً لما اظهرته الفئة العمرية 18-25 عاماً، باستخدام الجرعة نفسها.

وكان المختبر الأمريكي قد قدم طلباً ليشمل لقاحه المراهقين في 11 يونيو/حزيران، بعد أيام قليلة من موافقة الهيئة الصحية السويسرية على استخدام لقاح فايزر/بيونتيك للفئة العمرية 12-15 عاماً.

وينبغي إعطاء "موديرنا" كما هي الحال مع من تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، بواقع جرعتين تفصل بينهما 4 أسابيع.

في سويسرا، حصل 54.91% من السكان على جرعة واحدة، وتم تطعيم 49.16% من السكان بشكل كامل، واللقاحات الثلاثة المصرح بها في البلاد هي فايزر/بيونتيك وموديرنا وجونسون آند جونسون.

وتباطأت وتيرة حملة التطعيم في الأسابيع الأخيرة، فيما تنتشر المتحورة "دلتا" بسرعة، ليتجاوز عدد الإصابات اليومية الألف في مطلع أغسطس/آب للمرة الأولى منذ نهاية مايو/آيار.

وفي سويسرا، تثير مسألة تطعيم المراهقين الجدال لجهة إذن الوالدين.

وأشارت صحيفة "ليبيرتيه" المحلية السبت إلى حكم قضائي صدر مؤخراً في فريبورغ يرفض الطلب الذي يتقدم به أولياء الأمور لمعارضة تطعيم أولادهم القصر، معتبراً أن الطفل بين 12 و15 عاماً، ما دام قادراً على التمييز، فبإمكانه الموافقة عليه بمفرده.