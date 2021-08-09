شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول الفاكهة والخضروات يوميا يقوى الذاكرة ويحمى قدراتك العقلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول المزيد من الفاكهة والخضروات يمكن أن يصنع المعجزات لصحتك، ووفقًا لأحدث الأبحاث من الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب ، فإن إضافة البرتقال إلى نظامك الغذائي كل يوم قد يساعد في الحفاظ على دماغك شابًا، بحسب ما نشره موقع "eatthis".





وأوضح التقرير، أن الدراسات السابقة خلصت إلى أن مركبات الفلافونويد وهي مجموعة كبيرة من المركبات الطبيعية الموجودة في النباتات والتي تعمل كعوامل قوية مضادة للأكسدة، يمكن أن تبطئ أو تمنع التدهور العقلي ، بينما قرر باحثون طبيون من جامعة هارفارد تحديد العلاقة بين مركبات الفلافونويد الغذائية طويلة المدى و صحة الدماغ.

وأشار التقرير إلى أن نتائج الدراسات التي أجريت على مدار 20 عاما، أكدت أن البالغين الذين تناولوا أكبر كميات من الأطعمة الغنية بالفلافونويد والتي بلغت في المتوسط ​​600 ملليجرام في اليوم، أظهر انخفاضًا بنسبة 20٪ في خطر التدهور المعرفي.

وأكد التقرير أنه تم ربط الأطعمة التي تحتوي على الفلافونويد ، بما في ذلك البرتقال (بالإضافة إلى الخضار البرتقالية والفواكه الصفراء والخضروات الصفراء) بانخفاض خطر الإصابة بالضعف الإدراكي بنسبة 38٪ ،وهو انخفاض يعادل كونك أصغر سنًا بثلاث إلى أربع سنوات، بينما الأطعمة التي تحتوي على الأنثوسيانين (الأطعمة الحمراء والبنفسجية والزرقاء ، مثل الكرز والتوت الأزرق) تقلل من المخاطر بنسبة 24٪.

وأوصى التقرير، بدمج المزيد من البرتقال أو شرب عصير برتقال طازج ، أو صنع عصير بنجر، فقد وجد الباحثون أن البالغين الذين تناولوا ما لا يقل عن نصف حصة يوميًا من هذه الأطعمة النباتية القوية أظهروا أفضل النتائج.

التوت:

إذا كنت من محبي التوت ، ينصح باختيار النوع البري، فالأمر لا يقتصر على احتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد على الصحة مرتين أكثر من العنب البري التقليدي ، ولكن أظهرت دراسة نُشرت في المجلة الأوروبية للتغذية ،أن كبار السن الذين أضافوا التوت البري إلى نظامهم الغذائي اليومي لمدة ثلاثة أشهر ارتكبوا أخطاء أقل في اختبارات الذاكرة .