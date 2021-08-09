شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: العمل لساعات طويلة يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة هندية نُشرت في موقع إكسبريس، عن أن العمل لساعات طويلة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بسبب ارتفاع معدل ضربات القلب الذى يتعرض لضغوط شديدة بسبب الإجهاد في إفراز الجسم لهرمونات الأدرينالين، ما يدفع القلب للخفقان بشكل أسرع ويرفع ضغط الدم، نظرًا لأن أولئك الذين يتعرضون لضغط كبير معرضون بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات القلب.

وأكد الباحثون أن العمل لساعات طويلة لمدة أكثر من 55 ساعة في الأسبوع يرتبط بخطر الموت بنسبة 17% من أمراض القلب، كما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 35%، وتبين أن مرض القلب يحدث بسبب ضيق الشرايين ما يؤدي إلى صعوبة وصول الدم والأكسجين إلى عضلات القلب.

وأوضحت الدراسة أن العمل لساعات طويلة يمكن أن يزيد من معدل الوفيات وأمراض القلب الإفقارية والسكتة الدماغية عن طريق الإجهاد النفسى، كما أن ارتفاع معدل ضربات القلب يشير عادة إلى انخفاض اللياقة البدنية أو زيادة الوزن أو ارتفاع ضغط الدم.

وأشار الباحثون أنه كلما ارتفع معدل ضربات القلب للمريض، زاد خطر الإصابة بأمراض القلب أو الوفاة المبكرة، لأن ارتفاع معدل ضربات القلب يجبر القلب على الضخ مرات أكثر، لأن بسبب زيادة الضغط على القلب، وتتزايد إجهاد عضلات العضو، ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

وأكدت الدراسة أن معدل ضربات القلب يتراوح بين 60 و100، في حين أن معدل ضربات القلب الذى يكون أعلى من 80 يعتبر معدل ضربات قلب مرتفعا، فإذا كانت أعلى من 90، فإن مخاطر كل هذه المخاطر تزيد ثلاث مرات، ويعتبر الخبراء أن النبض بين 70 و80 هو معدل ضربات القلب المثالي أثناء الراحة.