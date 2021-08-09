شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أنواع من الرجيم تساعد على بلوغ الوزن المثالى.. أبرزها "zone" دايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحصول على وزن صحي، والتخلص من الوزن الزائد حلم للكثيرين، خاصة للأشخاص الذين يعانون من السمنة، ولذا يقدم الخليج 365 أنواع عديدة لأنظمة الرجيم المختلفة، والتي تساعد على خفض الوزن، وأيضا الحصول على وزن مثالي عند اتباعها، وذلك وفقا لموقع "medicalnewstoday"، ومنها:

-رجيم اتكنز

هذا النوع من الأنظمة الغذائية يعتمد علي نسبة قليلة من النشويات، ولذا يساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة الأنسولين في الجسم، والحد من ارتفاع نسبة السكر.

وهذا النوع من الرجيم يعتمد في الأساس علي تناول كميات كبيرة من البروتين والدهون.

- "zone" دايت

يساعد رجيم Zone علي تحقيق توازن غذائي جيد للشخص، حيث يمد الجسم بنسبة 40٪ كربوهيدرات أي نشويات، و 30٪ دهون و 30٪ بروتين في كل وجبة.

ويساعد هذا النوع من الرجيم، على تنظيم نسبة السكر في الدم، والتخلص من الوزن الزائد دون تعرض الجسم لأي مضاعفات صحية، ويعد هو الخيار الأمثل للأشخاص الراغبين في التخلص من الوزن الزائد دون التعرض لأي مضاعفات صحية.

-الكيتو دايت

هذا النوع من الحميات الغذائية يعتمد علي تناول الأطعمة الغنية بالدهون بشكل أساسي، وتجنب تناول النشويات، ولهذا يساعد في حرق المزيد من الدهون في الجسم.

وفي هذه الحمية الغذائية مسموح لك بتناول اللحم الضاني، واللحوم الغنية بالدهون، والأسماك والطيور، وكل الدهون المختلفة، ويعمل علي تكسير رواسب الدهون بالجسم، للحصول على النشاط والحيوية .

-الرجيم النباتي

هذا النوع من الرجيم يعتمد في المقام الأول الخضروات والحليب، والعسل، ، ولا يأكلون البروتين الحيواني، وأظهرت الدراسات التي أجريت على مدى السنوات الماضية أن الأشخاص النباتيين يتمتعون بوزن مثالي، ويكونون أقل عرضة للإصابة بالأمراض، عن الأشخاص الذين يتناولون اللحوم.