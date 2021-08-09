تعرفوا على فوائد زيت الفول السوداني للشعر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 10:16 مساءً - منذ 31 دقيقة

يعدّ زيت الفول السوداني من الزيوت النباتيّة التي تُستخرج من بذور الفول السوداني، ويتكوّن بشكلٍ رئيس من حمض الأولييك، وحمض اللينولييك، وحمض البالميتيك، أو ما يُسمّى بحمض النخيل، ويُصنّف الفول السوداني من البقوليات على الرغم من أنّ معظم الناس يعتبرونه من المكسرات.

وتطبيق زيت الفول السوداني على الشعر مفيد بطرق عدة.

فما هي فوائده للشعر؟

– تقوية نمو الشعر وتحفيزه: يحتوي زيت الفول السوداني على عدد كبير من الفيتامينات المهمة ومنها الفيتامين E الذي يعمل على تقوية بصيلات الشعر وتغذيتها. كذلك، يحتوي هذا الزيت أيضاً على عدد من الأحماض الدهنية التي تلعب دورًا مهمًا في تحفيز نمو الشعر.

– الحفاظ على نعومة الشعر ولمعانه: يحافظ زيت الفول السوداني على رطوبة الشعر بسبب خصائصه المضادة للأكسدة التي تساعد على منع تلف الشعر وجفافه. كذلك، يساعد في علاج الأطراف المتقصفة وتوفير النعومة للشعر.

– تعزيز صحة فروة الرأس: تشير المعلومات الى أن زيت الفول السوداني يعمل على القضاء على القشرة ويساعد في تحسين فروة الرأس، إضافة الى علاج الالتهابات.

– منع فقدان البروتين من الشعر: زيت الفول السوداني هو مصدر غني بالبروتين، كذلك فهو يمنع فقدان البروتين من الشعر أثناء غسله لأنه يعمل على تكوين طبقة واقية للشعر.