احذروا.. مواد غذائية تسبب السيلوليت!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 10:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

لفتت الدكتورة يلينا كالين، خبيرة التغذية الروسية، الى أن بعض المواد تحفز تكون السلوليت (التهاب الأنسجة تحت الجلد)، وأن التخلي عن تناولها لا يضمن التخلص منه.

تشير الخبيرة، إلى أن السيلوليت، يمكن أن ينشأ نتيجة الإفراط بتناول المواد المحتوية على مادة الكافيين: القهوة، الكاكاو، الشاي المركز والمشروبات الغازية.

تقول، “إن فائض الكافيين يسبب اضطراب الدورة الدموية، ما يؤدي في النهاية إلى أن الأنسجة تحت الجلد التي تعاني من اضطراب الدورة الدموية نتيجة تناول القهوة، ستزيد من نشوء السيلوليت”.

وتضيف، كما أن المواد المحتوية على السكر تشكل خطرا على المظهر الخارجي، لأنها تحفز إفراز الأنسولين، ما يؤدي إلى تكون الدهون. كما أن السكر يسبب تلف جدران الأوعية الدموية، ما يزيد من الانتفاخ وبالتالي تراكم السلوليت. ولنفس السبب يعتبر الملح خطيرا، لأنه يسبب احتباس السوائل في الجسم.

ووفقا لها، تأثير المـأكولات السريعة والأطعمة شبه الجاهزة مشابه لتأثير السكر في الجسم، بالإضافة إلى أنها تسبب اضطراب الدورة الدموية. كما أن الكحول يحفز إنتاج هرمون الاستروجين، ما يساهم في تراكم الدهون. لهذا السبب النساء أكثر عرضة للإصابة بالسيلوليت من الرجال.

وتشير الخبيرة، أنه للتخلص من السلوليت من الضروري الخضوع لجلسات اللف والتدليك، واستخدام دش متباين (حار وبارد) وزيادة النشاط الحركي وتحسين نوعية النوم.