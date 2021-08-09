"الرد بالمثل".. روسيا تفرض عقوبات شخصية ضد بريطانيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت روسيا فرض عقوبات شخصية بحق عدد من المواطنين البريطانيين، ضمن "الرد بالمثل" على خطوة لندن.

وقالت وزارة الخارجية الروسية الإثنين، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني على لسان نيكولاي لاخونين، نائب مدير دائرة الإعلام والصحافة في الخارجية إن الحكومة البريطانية أعلنت في ديسمبر/كانون أول 2020 وأبريل/نيسان 2021، عن فرض عقوبات شخصية ضد مواطنين روس.



وأضاف لاخونين أن هذه العقوبات على خلفية مزاعم بانتهاكات لحقوق الإنسان في الشيشان وكذلك في إطار وثيقة "العقوبات الشاملة المضادة للفساد" التي صادق عليها البرلمان البريطاني، وذلك "بذرائع مصطنعة وسخيفة".

وتابع الدبلوماسي الروسي قائلا إن لندن بخطواتها هذه أظهرت نواياها الحقيقية غير البناءة فيما يخص علاقات المملكة المتحدة مع روسيا، مشيرا إلى أن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي "قامت بتوسيع مجموعة أدواتها في مجال العقوبات، بما في ذلك من أجل إبراز دورها الريادي في تشويه سمعة روسيا".

ولفت لاخونين إلى أن السهولة التي تظهرها لندن في إصدار إدانات وتحديد "عقوبات" لـ "مدانين"، لا يمكن اعتبارها سوى محاولة للتدخل في شؤون دولة أخرى وممارسة الضغط على المنظومة القضائية الروسي

وفي ختام بيانه، قال لاخونين، إن: "نجدد دعوتنا إلى قيادة بريطانيا للتخلي عن نهجها العدائي غير المبرر تجاه بلادنا"، محذرا من أن "أي خطوات غير ودية لن تبقى بلا رد ملائم ومتناسب".

وكانت بريطانيا والاتحاد الاوروبي قد فرضا عقوبات على روسيا عقب تسميم الجاسوس الروسي السابق سكريبال وابنته في لندن في عام2018.