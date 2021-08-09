جناح إسرائيل في إكسبو دبي يعلن إحصاءات التجارة مع الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن جناح إسرائيل المشارك في معرض إكسبو 2020، وغرفة التجارة الإسرائيلية "FICC" عن أحدث الإحصائيات للتبادل التجاري مع الإمارات.

ووفقاً لبيانات جمارك دبي، شهدت الأشهر الخمسة الأولى منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم عقد شراكات تجارية ثنائية، وصلت قيمتها إلى 250 مليون دولار أمريكي بينما بلغ حجم التجارة الإجمالية حوالي 675 مليون دولار حتى 29 يوليو/تموز 2021.

وأفاد اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية، مؤخراً أنه في الأشهر القليلة الماضية بلغ الحجم الإجمالي للتجارة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة (الصادرات والواردات من السلع والخدمات)، أكثر من 100 مليون دولار شهريًا.

وأوضح اتحاد الغرف الإسرائيلي، أنه في حال استمرت الاتجاهات الحالية على هذا الزخم فمن المتوقع أن يرتفع معدل الأعمال التجارية إلى حوالي 1.5 مليار دولار بنهاية عام 2021.

وتابع: وهذا الطلب السنوي مشابه لذلك الخاص بالمعاملات التجارية لإسرائيل مع دول مثل روسيا أو البرازيل، وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات.



وهناك مؤشرات بأن تتسارع هذه العملية بعد معرض إكسبو 2020 دبي مع ازدياد فرص العمل كنتيجة مباشرة للتعرض للتجارة الدولية فضلاً عن نضج مستوى الأعمال القائمة لتعزيز التجارة التي لا تزال في طور الإعداد بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة وتقوية سبل التعاون بين مختلف كيانات الأعمال الدخول في منصب الملحقين التجاريين على سبيل المثال لا الحصر.

وبناءً على حجم تجارة الإمارات مع دول أخرى غير عربية في المنطقة فمن المرجح أن تشهد طلبًا بقيمة 5 مليارات دولار إضافية في غضون عامين إلى 3 أعوام.

ويضع هذا الحجم التجاري الإمارات العربية المتحدة في قائمة أكبر 10 شركاء تجاريين لإسرائيل إلى جانب الهند وفرنسا.

وحتى الآن تم التوقيع والتصديق على 10 اتفاقيات، ومذكرات تفاهم، أو هي في طور التصديق، تشمل اتفاقية الاستثمار، واتفاقية الطيران، ومذكرة تفاهم بشأن الخدمات المالية، واتفاقية بين وزارتي المالية، واتفاقية الإعفاء من التأشيرات (سارية اعتبارًا من 01/07/2021).

كما تشمل الاتفاقيات الموقعة، مذكرة تفاهم حول العلوم والتكنولوجيا، ومذكرة تفاهم بين هيئات الاستثمار، ومذكرة تفاهم لمنع غسل الأموال، ومذكرة تفاهم بشأن الصحة اتفاقية الازدواج الضريبي.

من جانبه قال زئيف لافي، نائب رئيس العلاقات الدولية وتطوير الأعمال في قسم العلاقات الدولية في اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية: "إن هدفنا الرئيسي هو تسهيل الأعمال، وتوطيد فرص التوفيق بين أعضائنا.. الذين لديهم خبرة واسعة ومتعددة في مجالات الصناعة، والاستيراد والتصدير، والتقنية المنخفضة والتكنولوجيا العالية، وتجار الجملة والتجزئة، ومقدمي الخدمات في جميع قطاعات السوق تقريباً".

وتابع: "يتطلع مركز اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية إلى معرفة الفرص التجارية الإضافية لكل من الإمارات العربية المتحدة، وإسرائيل، التي سيتم إنشاؤها، أو تمكينها خلال أكسبو 2020 دبي".

وأضاف لافي، "أنه كجزء من اتفاقيات إبراهيم فقد بنينا علاقات متينة مع غرفة تجارة دبي، ونشرنا دراسة اقتصادية مشتركة، ووقعنا اتفاقية شراكة استراتيجية".

وتابع: "كما وقع اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية، مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة أبو ظبي، والعديد من مذكرات التفاهم مع المنطقة الحرة بمطار دبي والمنطقة الحرة لجبل على "جافزا"، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، ومؤسسة لتنمية الصادرات، بالإضافة إلى ذلك نحن نعمل مع شركة البحرين للتصدير وأبرمنا مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة البحرين وشركة البحرين للتصدير".

وأحدث اتفاق مع القطاع الخاص وأهمها تم في مارس/آذار 2021 وهو شراء شركة مبادلة الإماراتية أسهما بقيمة 1.1 مليار دولار في حقل غاز إسرائيلي.

ومن بين المساهمين التجاريين الرئيسيين الآخرين من القطاع الخاص وقعت شركة "مصدر" ومقرها أبوظبي في يناير/كانون الثاني 2021 وشركة "إي دي إف" للطاقة المتجددة الإسرائيلية على اتفاقية تعاون استراتيجي والتي تنص على استثمار ذراع الطاقة المتجددة لصندوق الاستثمار الإماراتي مبادلة مئات الملايين من الدولارات في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في إسرائيل.

وشهد أكتوبر/تشرين الأول 2020، توقيع مذكرة تفاهم ملزمة بين شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية المملوكة لدولة إسرائيل "EAPC" والجسر البري MED-RED ، ومقرها الإمارات العربية المتحدة لتخزين ونقل النفط عبر شبكة أنابيب EAPC.